Cât de periculoase sunt capacele pentru jante și de ce trebuie interzise

Capacele pentru jante sunt mai periculoase decât crezi, nu pentru tine, ci pentru ceilalți participanți la trafic. Atunci când se despind în timpul mersului, pot crea accidente soldate cu tragedii.

Banalul capac pentru jantă pare inofensiv la prima vedere. Orice posesor de autoturism a avut măcar o dată capace ornamentale aplicate pe jantele acelea din tablă. Este ceva normal să le ai, pentru că acoperă acel design extrem de inestetic al jantelor de tablă pe care multe mașini le au în dotare încă din fabrică.

Capacul de plastic, un kitsch care ascunde o jantă urâtă

De regulă, majoritatea producătorilor auto echipează mașinile mai ieftine cu jante din tablă (de oțel zic ei), acoperite cu capace ornamentale, în cele mai multe cazuri vopsite cu gri metalizat. Au rolul să dea roților un design mai plăcut, dar e doar o metodă superficială de a evita să le ofere clienților jante din aliaj la un preț mai mic.

Problema cu aceste capace este că se deteriorează destul de rapid, din cauza plasticului din care sunt făcute și în funcție de condițiile de drum la care supui roțile.

De ce sunt capacele pentru jante periculoase

De cele mai multe ori, aceste capace nu au un sistem de prindere prea sigur și se desfac de pe jantă chiar în timpul mersului și se rostogolesc în viteză spre conducătorii auto din spate.

Capacele pe care le pierzi în timp ce te deplasezi, prin oraș sau pe autostradă, nu are importanță, pot lovi, mai mult ca sigur, autoturismele care se află în spatele tău. De regulă, capacele fie lovesc caroseria (cel mai fericit caz), fie intră sub roțile celorlalte mașini și pot cauza pene de cauciuc sau chiar pot produce blocaje ale roții care îl lovește și-l “absoarbe” prin rotație.

În alte situații grave, șoferul care cade victimă se poate panica și încearcă să evite obstacolul, dar manevrele bruște îl pot face să piardă controlul volanului.

Indiferent care dintre aceste scenarii se produc, există riscul de accidente și tocmai din acest motiv capacele pentru jante ar trebui interzise prin lege.

Soluții de siguranță și nu prea…

Dacia, de exemplu, furnizează din fabrică un sistem adițional de prindere, prin acele coarde din plastic (denumite popular ”șoricei”) care se strâng, fără posibilitatea de a se desface (doar prin tăiere) și prind capacul și janta. La Logan și Sandero sunt cel mai des întâlnite.

Dar, aceste sisteme de prindere sunt inestetice și mulți șoferi renunță la ele, ceea ce presupune o imprudență. Cine nu a fost lovit de un capac de jantă în timp ce se deplasa, nu are cum să înțeleagă. Eu am avut deseori această neplăcere (probabil am un magnet pentru așa ceva) și, o dată s-a întâmplat să producă daune ireparabile pe cauciucul care l-a lovit.

Mulți șoferi au pățit asta în trafic și, chiar dacă pe moment nu au dat importanță, situația e departe de a fi o glumă și poate pune în pericol viața altor șoferi sau a pietonilor.

Vina nu este doar a șoferilor, cât și a producătorilor auto, care se zgârcesc să ofere doar jante din aliaj pentru toate versiunile de automobile, scumpe și ieftine. Să fim serioși, jantele din tablă ar trebui să fie de domeniul trecutului, ceva ce se folosea în urmă cu 50 de ani. Azi, chiar nu-și mai au rostul, dar încă se câștigă bani serioși de pe urma lor și șoferii sunt momiți de prețurile lor ieftine.

Dacă ai posibilitatea, investește în jantele din aliaj. Pentru ele nu ai nevoie de capace din plastic, sunt mult mai estetice, mai rezistente și influențează și rata de consum a carburantului (în mod benefic, pentru că sunt sau ar trebui să fie mai ușoare).