Campionatul Mondial de Fotbal 2018: jucătorii au celebrat ca în Fortnite

Dacă ai urmărit Campionatul Mondial de Fotbal 2018 și ai o afinitate pentru cel mai popular joc video al momentului, s-ar putea să fi observat niște referințe către Fortnite.

Campionatul Mondial de Fotbal 2018 s-a încheiat aseară cu victoria Franței în fața Croației. Asta nu înseamnă însă că nu se vor mai dezbate pentru câteva zile performanța echipelor participante, rolul pe care l-a ocupat tehnologia avansată în acest eveniment și modul în care au celebrat jucătorii fiecare gol marcat.

La fiecare campionat de fotbal, indiferent dacă este la nivel local sau internațional, jucătorii depun un efort deosebit pentru a-și manifesta bucura într-o manieră creativă după fiecare gol. De cele mai multe ori, astfel de manifestări sunt cât se poate de originale.

Alteori, sunt inspirate de fenomene din cultura populară. Asta s-a întâmplat de mai multe ori la Campionatul Mondial de Fotbal 2018.

Britanicii au fost foarte triști în momentul în care au părăsit turneul final de la Moscova în semifinale. La fel de triști au fost fanii Fortnite care au apreciat referințele către popularul joc video făcute de mijlocașii Dele Alli și Jesse Lingard după goluri.

În contextul în care acesta a fost cel mai important eveniment fotbalistic din ultimii patru ani și s-au uitat la meciuri sute de milioane de oameni, o referință către Fortnite reprezintă o reclamă valoroasă care nu va trece neobservată.

Pasiunea jucătorilor britanici pentru Fortnite a fost documentată de curând de către BBC. Mai mulți jucători ai selecționatei Marii Britanii au fost mândrii de faptul că, atunci când nu se antrenează, încearcă să supraviețuiască în jocul creat de Epic Games. Harry Kane a marcat șase goluri în Rusia, dar pe lângă fotbal, s-a jucat incredibil de mult Fortnite cât timp s-a aflat în țara lui Putin.

Antoine Griezmann de la echipa Franței face un gest intitulat Take the L – ”Ia L-ul” după fiecare gol, un gest destul de ofensator pentru echipa adversă și fanii săi.

Caster: „Griezmann with his signature celebration from Fortnite” #WorldCup pic.twitter.com/tBuRig9KF1

— Saltti (@Saltti_) June 30, 2018