Bon Jovi revine în România pentru un nou concert la București

Celebra trupa Bon Jovi, care-l are în prim-plan pe solistul cu același nume va reveni la București pentru un concert în Piața Constituției.

Bon Jovi va concerta la București pe 21 iulie 2019, tot în Piața Constituției.

Organizatorii evenimentului sunt D&D East Entertainment, care au anunțat pe 29 octombrie 2018 că biletele au fost puse la vânzare, inclusiv cele promoționale.

Concertul lui Bon Jovi de la București va face parte din turneul This House Is Not For Sale, pe care trupa îl va începe anul viitor.

Concert Bon Jovi: de unde iei bilete și cât costă

Biletele la concert le vei găsi în rețeaua Eventim, începând cu ora 12:00.

Cel mai ieftin bilet costă 190 de lei din categoria Acces General, alături de biletele de 230 de lei, cu acces la peluză. După epuizarea acestora, vor fi disponibile doar tichetele la preț întreg după cum urmează:

Golden Circle – 380 lei

Diamond Circle – 600 lei

Tribuna VIP – 750 lei

Silver VIP Experience Package – 777.15 lei

Diamond VIP Experience Package – 1,114.12 lei

Platinum VIP Experience Package – 1,929.35 lei

Ultimate VIP Experience Package – 2,445.65 lei

Trupa Bon Jovi a fost înființată în 1983, de solistul trupei Jon Bon Jovi, de clăparul David Bryan şi de toboşarul Tico Torres. Inițial, din trupă au făcut parte chitaristul Richie Sambora, care a părăsit grupul în 2013, pentru că a vrut o carieră solo, şi basistul Alec John Such, care a fost dat afară din trupă în 1994, conform sursei citate.

Bon Jovi a avut și încă are succes internațional, fiind încă una dintre cele mai apreciate trupe rock din anii ‘80. Într-o epocă în care muzica pop și cea electronică iau avânt, rock-ul lui Bon Jovi cucerește în continuare numeroși tineri.

Formația a lansat 13 albume de studio de-a lungul existenței sale, vândute în peste 130 de milioane de exemplare în întreaga lume.

Metallica revine, de asemenea, la București

Și Metallica revine în România pentru un concert care se va ține pe Arena Națională din Capitală, pe 14 august 2019.

Turneul Metallica Worldwired va începe astfel anul viitor și se va desfășura în mai multe țări din Europa, în perioada 1 mai – 25 august.

Printre orașele unde va concerta Metallica se numără: Milano, Zurich, Dublin, Bruxelles (pentru prima oară din 1988), Berlin, Moscova, Varșovia, București, Gothenburg, și chiar orașe cu show-uri în premieră, cum ar fi Trondheim (Norvegia), Hämeenlinna (Finlanda) și Tartu (Estonia).

Cel mai ieftin bilet la concertul Metallica costă 230 de lei, iar cel mai scump ajunge la 685 de lei.