Black Panther depășește toate filmele cu super eroi și surprinde pe toată lumea

Am detaliat deja în câteva editoriale recordurile depășite de Black Panther, dar acesta s-ar puteas să fie cel mai important.

Black Panther este primul film cu super eroi construit în jurul unor personaje de culoare. Acesta a fost regizat de Ryan Coogler, același regizor care s-a aflat în spatele peliculelelor Creed, Fruitvale Station sau Fig. Coogler este un fan al lui Michael B. Jordan, actorul din Creed care a jucat un rol important și în povestea spusă în Black Panther.

În timp ce Justice League a obținut titlul de cel mai puțin profitabil film din întregul univers cinematografic DC, Black Panther continuă să depășească recorduri de încasări în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, dacă mai era vreun zvon că Studiourile Marvel fac ceva greșit cu producțiile din portofoliu, acele speculații au fost spulberate.

Cea mai recentă performanță de care se bucură Black Panther este obținerea titlului de cel mai profitabil film cu super eroi în Statele Unite. Deși mai are un pic ”de mâncat” până ajunge Avengers în fiecare colț al mapamondului, pe teritoriul SUA nu a existat nici un film Marvel sau DC care să nu fie depășit de Pantera Neagră.

Conform celor mai recente statistici, Black Panther a strâns 630,9 milioane de dolari din bilete de cinema doar în Statele Unite ale Americii. Fostul deținător al titlului a fost primul film The Avengers. Respectiva pelicula se lăuda cu 623,4 milioane de dolari. Această informație a ajuns online la aproximativ o săptămână după ce am aflat că, la nivel internațional, Black Panther a strâns peste 1 miliard de dolari.

La această oră, Pantera Neagră are încasări de 1,237 miliarde de dolari pe întregul mapamond. Tocmai a depășit Iron Man 3 cu 1,214 miliarde de dolari. The Avengers este actualul deținător al titlului cu 1,518 miliarde de dolari. Avengers Age of Ultron ocupă poziția a doua în top cu 1,405 miliarde de dolari. Deși este foarte probabil ca Avengers Infinity War să mai depășească câteva recorduri de audiență, Black Panther se află în continuare în cinematografe și face bani din bilete.