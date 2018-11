Black Friday la eMAG: televizoarele pe care să le iei cu preț mai mic

Black Friday la eMAG a venit și cu oferte excelente la televizoare. Am ales cea mai nouă tehnologie ca să ai cea mai bună imagine. Iată ce ai la îndemână.

Poate că vrei, poate că nu vrei să schimbi televizorul, dar când o să vezi ce oferte sunt, poate o să fii mai ușor de convins de un model nou. Am ales tehnologia OLED pentru panoul ecranului, am ales rezoluția 4K și, neapărat, funcționalități smart. Un smart TV îți asigură acces la Netflix, HBO GO și alte aplicații de streaming. Fără alte introduceri, iată lista.

Black Friday la eMAG cu televizoare high-end la preț redus

Prima recomandare este un smart TV Philips, denumit 55OLED803. Are Android pentru partea smart, vine cu tehnologia HDR 4K, iar Ambilight e tehnologia Philips prin care îți asigură o vizionare mai imersivă. Mai mult, televizorul are și un difuzor stereo de 50 wați. Diagonala este de 139 cm și un design minimalist. Poți cumpăra televizorul de Black Friday de la eMAG cu o reducere de 18%.

Al doilea model este un Philips 55POS9002 cu panou OLED și rezoluție 4K. Are un difuzor de 30 wați, dispune de tehnologii ca Smart Sound Mode și Triple Ring pentru sunet mai bun, dar și HDR 4K. Ambilight nu lipsește, iar sistemul de operare este Android. Pe lista de specificații mai regăsești procesorul de imagine P5 și Micro Dimming Perfect pentru o calitate ridicată a redării conținutului. Telefonul e listat în oferta eMAG de Black Friday.

Pe final, a treia recomandare, am zis că poate ai nevoie de diagonală mare. În acest caz, e vorba de modelul Philips 65OLED973. Are Android Nougat, difuzor stereo de 60 wați cu Triple Ring și HDR 4K pentru toate filmele și serialele de care vrei să te bucuri aproape ca la cinema. Diagonala, că tot am zis de ea, e de 164 cm. Ia-ți de Black Friday, de la eMAG, acest televizor. Ai reducere de 1.000 de lei.