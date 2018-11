Black Friday la eMAG: 5 televizoare cu care să rupi Netflix în două

Black Friday la eMAG vine cu reduceri și la televizoare, așa că e momentul potrivit să faci un upgrade, ca să vezi producțiile preferate de pe Netflix la calitate maximă.

Când vine vorba de filme și seriale, parcă nu vrei să te uiți la ele pe un televizor prea mic, sau cu o rezoluție prea slabă. Dacă simți că ai nevoie de un upgrade pentru TV, atunci ar trebui să fii pe fază la oferta eMAG de Black Friday.

S-ar putea să fie un pic mai mult decât cauți, dare televizorul Sony 77A1 este unul dintre cele mai bune pe care le poți cumpăra, pentru Netflix sau orice altceva. Dotat cu un procesor X1 Extreme, TV-ul face treabă foarte bună când vine vorba de conținutul 4K și reușește să îți ofere o imagine exemplară, care beneficiază și de HDR 10. Televizorul n-are boxe încorporate, astfel că sunetul provine din ecran și oferă o experiență complet diferită atunci când te uiți la un serial. În plus, e un televizor pe care ți-l recomandă chiar și Netflix. Mai multe detalii despre acesta găsești pe site-ul eMAG cu reduceri de Black Friday.

Televizorul Samsung 55MU6102 este un model numai bun pentru un upgrade, dacă ai și ceva spațiu pentru acesta. TV-ul are o diagonală destul de generoasă, de 138 de centimetri, așa că rezoluția 4K e numai bună pentru acesta. Televizorul are tehnologie PurColor, pentru culori naturale, dar și HDR, pentru imagini mai bogate. Evident, ai parte și de funcții Smart, ca să poți face mai multe cu televizorul în afară de simpla butonare a telecomenzii. Găsești modelul de față în campania eMAG de Black Friday aici.

Black Friday la eMAG: televizoare numai bune pentru filme și seriale

Modelul Sony Bravia 55XE8096 îți propune o diagonală a ecranului destul de generoasă, de 138,8 centimetri, astfel că rezoluția 4K e numai bună pentru un asemenea display. Televizorul beneficiază de suport HDR, astfel că vei face Netflix & chill la un nou nivel. În plus, datorită tehnologiei Triluminos, culorile sunt acoperite de o paletă cromatică mai largă. Firește, datorită sistemului de operare Android, poți face mult mai multe cu televizorul decât să te uiți la conținut. Televizorul este disponibil în oferta eMAG de Black Friday AICI.

Dacă vrei să joci în liga mare, televizorul Panasonic TX-65EX703E îți oferă o diagonală de 164 de centimetri, așa că fă măsurătorile necesare înainte de achiziție. O asemenea diagonală are nevoie și de o rezoluție pe măsură, așa că te vei bucura de serialele și filmele preferate la nivel 4K. În plus, beneficiezi și de funcția de upscaling, așa că și conținutul de rezoluție mai scăzută va arăta bine. Televizorul are două boxe de 20 W și are funcția VR – Audio True Surround, pentru o experiență audio cât mai bună. De Black Friday la eMAG, găsești televizorul AICI.

Tot de la Samsung vine și modelul 43KU6072. Televizorul îți pune la dispoziție un ecran cu diagonala de 108 cm și rezoluție 4K, astfel încât vei beneficia doar de calitate maximă atunci când te uiți la un film sau la un serial. TV-ul are funcții Smart, dar poate cruciale sunt tehnologiile care-ți oferă o imagine cât mai bună. Nici sunetul nu este neglijat, acesta fiind asigurat de două boxe de 20 W. Televizorul Samsung poate fi găsit între ofertele de Black Friday la eMAG .