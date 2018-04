Cum și de ce trebuie să-ți pui corect masca de oxigen din avion

Măștile de oxigen din avion sunt gândite să te ajute să respiri corect și comod, chiar și la o presiune a aerului mai scăzută. Bineînțeles, asta dacă le folosești corect.

Pe 17 aprilie, motorul stâng al un avion Boeing 737, care aparține companiei Southwest Airlines, a cedat. Avionul a aterizat de urgență pe unul dintre aeroporturile Statelor Unite, însă un pasager a murit, iar unul era cât pe ce să fie aspirat prin fereastra spartă de lângă el. Imediat cum pilot a dat alarma, măștile cu oxigen au căzut, potrivit unui pasager, Marty Martinez, care a pus o poză pe Facebook.

PEOPLE: Listen to your flight attendants! ALMOST EVERYONE in this photo from @SouthwestAir #SWA1380 today is wearing their mask WRONG. Put down the phone, stop with the selfies.. and LISTEN. **Cover your NOSE & MOUTH. #crewlife #psa #listen #travel #news #wn1380 pic.twitter.com/4b14lZulGm

