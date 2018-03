Avengers Infinity War primește ultimul trailer și depășește recorduri înainte de lansare

Premiera pentru Avengers Infinity War se apropie cu pași repezi, iar oficialii Marvel tocmai au lansat cel mai nou trailer pentru viitorul film.

În timp ce Black Panther tinde să se apropie de popularitatea bătrânului Avatar, Avengers Infinity War depășește alte recorduri importante. Cel de-al doilea film din Universul Cinematografic Marvel pe 2018, ce va fi lansat luna viitoare, a generat un număr record de vânzări în avans pentru bilete. Recordul anterior pe marginea acestui subiect a fost obținut de Black Panther în luna ianuarie a acestui an.

Cei care își doreau bilete la premiera pentru Avengers Infinity War au câștigat posibilitatea de a le achiziționa începând de vineri, 16 martie. Au fost necesare doar șase ore din momentul în care s-a dat startul, până când recordul stabilit de Black Panthers a devenit istorie.

Aceasta este doar cea mai recentă dovadă a faptului că există foarte mult interes pentru Avengers Infinity War. Filmul a avut un buget extraordinar, dar partea mai fascinantă a ecuației ține de distribuție. Pelicula va aduce pe un singur ecran majoritatea eroilor pe care i-am văzut în ultimul deceniu de filme Marvel. În total, au fost 18 pelicule. În plus, pentru prima oară, vor ajunge în același film membrii echipei the super eroi The Avengers și personajele din Guardians of the Galaxy.

Conform raportului publicat de Variety pe marginea subiectului, succesul Black Panther nu a făcut decât să genereze și mai mult entuziasm pentru viitorul Avengers. Majoritatea celor care au văzut primul film Marvel construit în jurul unei distribuții de culoare vor merge în cinematografe la Infinity War.

Premiera Avengers Infinity War este programată pentru 27 aprilie, dar cei care vor să intre în posesia biletelor pentru premieră, o pot face deja. Va fi interesant de văzut ce se întâmplă cu Ant Man și Hawkeye în film, având în vedere că au lipsit din ambele trailere și nu sunt pe nici un afiș.