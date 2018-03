Cine s-ar fi gândit că anul 2019 ar putea fi ultimul pentru Audi R8? Unul dintre șefii Audi a anunțat că a doua și ultima generație R8 nu va avea un succesor.

Peter Mertens, directorul departamentului dezvoltare tehnică de la Audi, a admis că nu va fi o altă versiune pentru Audi R8. Prima generație de Audi R8 a apărut pe piață în anul 2006, iar cea de-a doua generație a supercarului german în anul 2015. Totuși, deși este un model reprezentativ pentru brandul Audi, nemții nu vor continua cu o a 3-a generație.

Mertens a lăsat însă loc de interpretări spunând că un model de performanță este bun pentru brand, așa că niciodată să nu spunem niciodată. Chiar dacă nu afirmă cu subiect și predicat, se pare că vânzările slabe ale modelului i-au făcut pe șefii Audi să nu continue cu R8. De exemplu, în 2008, Audi a livrat în Europa 2.935 de unități, aceasta fiind și cea mai bună performanță a modelului. În anul 2017, cifra a scăzut drastic la 1.366 de exemplare.

Ce-a de-a doua generație de Audi R8 nu a avut un succes major, deși cifrele sale sunt uluitoare. Audi R8 era liderul gamei sport a brandului atât pe șosea, cât și pe pista de curse. Modelul cu Motor V10 aspirat de 5.2 litri ajungea de la 0 la 100 km/h în 3,2 secunde și avea o putere de 610 CP.

Decizia Audi este cu atât mai ciudată cu cât în 2016, Stephan Winkelmann, directorul executiv Audi Sport GmbH, declara cu entuziasm că a fost cel mai de succes an din istoria Audi Sport la capitolul curselor dintre clienți. „Cu R8 LMS am adus acasă 24 de titluri, am obținut 85 de victorii și am urcat pe podium peste 100 de ori”, a spus acesta.

Totodată, în 2016, Audi a lansat o ediție limitată de 200 de exemplare Audi Sport R8 Coupé al căror preț începea de la 205.800 de euro. Fără folos, întrucât se pare că sfârșitul lui Audi R8 este din ce în ce mai aproape.

Sfârșitul lui Audi R8 este motiv de îngrijorare și pentru gameri, întrucât modelul este unul dintre cele mai apreciate în seria de jocuri Need For Speed. Astfel, acestora nu le rămâne decât să joace variante mai vechi a NFS pentru a fi „la volanul” lui R8.