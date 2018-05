ASUS Zenfone Live L1 este un telefon ieftin cu cel mai nou Android

Noul Asus Zenfone Live L1 îți arată că se pot crea terminale ieftine, bune și cu cel mai nou Android, fie el și într-o variantă lite.

Ar fi ciudat să te mai chinui să pui mâna pe un anumit smartphone, mai ales când bugetul este redus, iar opțiunile atractive sunt mai numeroase ca niciodată. Majoritatea oferă performanțe similare, iar designul gadgeturilor din acea zonă de preț este departe de a fi revoluționar. Particularitatea care te-ar putea forța să migrezi de la un brand la altul are legătură cu disponibilitatea actualizărilor de firmware și cu faptul că prea puține dintre ele rulează din fabrică cea mai recentă iterație de Android.

Asus Zenfone Live L1 este excepția de la regulă. Acesta este primul smartphone creat de Asus ce este promovat ca terminal Android Go. Respectiva asociere de cuvinte are legătură cu faptul că, din prima zi, va veni preinstalat cu ultimul Android 8.1 Oreo. Datorită hardware-ului modest, nu te vei bucura de aceeași experiență pe care ți-o oferă Galaxy S9 sau Huawei P20. În schimb, vei experimenta un grad de securitate sporită, iar fluiditatea animațiilor te va face să uiți de faptul că există loc de mai bine.

Noul Asus Zenfone Live L1 cu Android Go este construit în jurul unui panou de 5,5 inci cu o rezoluție de 1440 x 720 pixeli și un raport de aspect de 18:9. Creierul întregii afaceri este un Snapdargon 425 cu 1GB RAM și o memorie internă de 16GB. Nu lipsește din ecuație un locaș pentru carduri microSD. Camera principală are 13 megapixeli cu autofocus, în timp ce selfie-urile vor arăta decent datorită senzorului frontal de 5 megapixeli. Acumulatorul de la interior are 3300 mAh.

Telefonul proaspăt anunțat de ASUS este preinstalat cu Android Oreo Go Edition și va putea fi achiziționat în treci culori diferite, Rose Pink, Midnight Black și White. Prețul este momentan necunoscut.