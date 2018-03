Apple te ajută să înțelegi toate modurile în care îți poți monitoriza copiii

Dependența copiilor de gadgeturi trebuie monitorizată îndeaproape, iar cei de la Apple și-au propus să faciliteze acest proces cu Families.

Oficialii gigantului din Cupertino s-au angajat în luna ianuarie a acestui an să lanseze o serie de funcții noi menite să faciliteze monitorizarea activității copiilor de către părinți. În contextul în care vezi foarte mulți tineri care nu se mai desprind de un iPhone sau iPad, este evident că problema tinde să devină din ce în ce mai arzătoare, odată cu trecerea anilor.

Apple a suferit o problemă importantă de imagine în urmă cu câteva luni. La momentul respectiv, un grup de acționari Apple au publicat o scrisoare deschisă adresată companiei. Documentul cu pricina era menit să funcționeze ca un avertisment în contextul în care dependența de smartphone-uri pare să devină o problemă de sănătate publică în cât mai multe colțuri ale mapamondului. Acționarii sperau să motiveze realizarea unui set de instrumente pentru monitorizarea îndeaproape a activității pe mobil a copiilor.

Deși planurile pe termen lung ale inginerilor Apple nu sunt foarte clare pe marginea acestui subiect, important este că a fost creată o pagină dedicată care centralizează opțiunile pe care le la dispoziție ca utilizator de iDevice-uri. Pagina cu pricina este intitulată simplu Families și poate fi accesată la această adresă. Acolo vei găsi toate modurile în care te ajută compania americană pe partea de control parental.

Momentan, lista include detalii despre monitorizarea locației prin Find my Friends – Găsire prieteni. De acolo, poți defini alerte în momentul în care cineva ajunge într-o anumită zonă sau părăsește o locație. Dacă activezi funcția Ask to Buy, de fiecare dată când un copil încearcă să cumpere un program sau să efectueze o achiziție in-app, ți se cere acordul explicit ca să eviți taxarea din greșeală.

Pe aceeași pagină sunt trecute toate serviciile Apple pe care le poți achiziționa o singură dată pentru ca apoi să le partajezi cu membrii familiei. Documentul se încheie cu promisiunea că ”Dezvoltăm în permanență noi funcții ca să fim siguri că ai tăi copii folosesc [gadgeturile Apple] așa cum vrei.”