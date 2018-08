Aplicații gratuite care te ajută să-ți faci treaba pe telefon

Telefoanele din ziua de azi sunt, aproape cu siguranță, mai puternice decât primul PC pe care l-ai avut acasă. Dar aceste mini-calculatoare de buzunar, ca să fie folosite la maximum, au nevoie și de aplicații bune.

Magazinele cu aplicații sunt pline de cele premium, dar și de cele gratuite. Eu mă voi referi la cele din urmă în acest articol, pentru că multe dintre ele își fac excelent treaba și te ajută să profiți la maximum de capacitățile telefonului.

Cel mai probabil, ai câteva zeci de aplicații instalate pe smartphone, chiar dacă în mod curent folosești doar vreo trei sau patru. E și normal să faci asta, doar n-o să folosești de zeci de ori pe zi o aplicație care are un scop precis și atât. Uneori ai nevoie de ea și e mai bine s-o ai aproape.

Aplicațiile gratuite pot fi cel puțin la fel de bune pe cât sunt cele plătite, așa că e bine să verifici alternativele pe care le ai la dispoziție înainte să iei o decizie. Mai jos găsești câteva aplicații gratuite pe care știi că te vei putea baza la nevoie, când vrei să pregătești o poză bună pentru Instagram sau când vrei să mai citești câteva pagini din cartea preferată, în drumurile tale zilnice.

O aplicație care să-ți desăvârșească fotografiile realizate cu telefonul

De departe, cea mai bună aplicație gratuită pentru procesat poze este Snapseed. Acum e în grija Google, așa că poți să te aștepți la un produs de calitate. Am cochetat cu mai multe aplicații de-a lungul vremii și am reușit să mă întorc mereu la Snapseed, deoarece reușește să aducă totul într-un singur loc.

S-ar putea să-ți pară puțin dificil de folosit la început, dar, dacă îi dedici puțin timp să înțelegi cum funcționează fiecare opțiune, îi vei înțelege modul de funcționare.

Snapseed îți pune la dispoziție una dintre cele mai mari game de unelte de editat, iar, dacă arunci o privire și pe tutorialele incluse, poți face o mulțime de lucruri interesante. Ideal e să-ți găsești propriul stil dacă te pasionează editarea de fotografii, iar aplicația e atât de diversă încât e destul de ușor să creezi ceva unic. Pe lista scurtă de recomandări sunt așa: corectarea perspectivei, colecția de filtre și opțiunile de procesare intuitive pe care le ai.

Snapseed poate fi descărcată de aici pentru Android sau de aici pentru iOS.

Telefonul poate fi atât cameră video, cât și stație de montaj

Așa cum ai aflat din articolul despre cinematografie și potențialul telefoanelor, aceste instrumente moderne sunt tot mai puternice. Astfel, dacă pozele nu ajung și îți trebuie un video pentru rețele sociale sau YouTube, ai Movie Maker Filmmaker ca să montezi rapid și frumos. Această aplicație se descurcă destul de bine la acest capitol, fără să te pună să scoți bani pentru acces la „funcții premium”.

Aplicația îți permite să execuți cam toate sarcinile de bază când vine vorba de montarea unui clip: decupare, lipire, aranjare, printre altele. De asemenea, ai acces și la diverse efecte, la animații și la elemente pe care să le adaugi peste clipuri. Când ai totul gata, poți să adaugi și un fundal sonor. Mai departe rămâne să distribui clipul tău tuturor.

Movie Maker Filmmaker YouTube & Instagram poate fi descărcat de aici pentru telefoanele cu Android.

Trăiește smart și mai eficient cu aplicația prin care plătești facturi

Bine, nu-i cel mai sexi subiect să-ți plătești facturi, dar trebuie. Și ca să nu stai cu hârtii primite prin poștă sau cu mailuri pe care le-ai putea rătăci, poți încerca aplicația Pago. O poți privi ca pe o soluție digitală ca să ai grijă de facturi fără să-ți consume timp.

Recomand aplicația asta și pe alt considerent: e făcută de români. Și nu e vorba de naționalism, ci de înțelegere a publicului. Practic, creatorii s-au lovit de probleme de care te-ai putea lovi și tu și mai bine să ai o soluție decât să cauți tu o rezolvare.

Ca funcționare, poți alege dintre circa 40 de furnizori, iar asta e o listă care va fi actualizată constant. Câțiva dintre aceștia sunt RCS-RDS, Enel, Vodafone, E.ON, Orange, Engie, Electrica Furnizare, UPC, CEZ, Akta sau Rebu.

Interfața e simplă și prima dată când o folosești ești îndrumat pas cu pas prin configurare. Alegi furnizori, te conectezi cu conturile tale online pentru fiecare în parte, apoi ajungi în ecranul de start unde vezi ce ai de plătit și către cine. Ai Facturi, Furnizori, Încarcă (pentru reîncărcări prepay), Taxe și Setări. Poți plăti toate facturile odată sau pe rând.

ăsești aplicația aici pentru Android și aici pentru iOS.

O aplicație mai puțin cunoscută pentru toate ideile tale

Unii oameni încă folosesc mici carnețele pe care își iau notițe oricând au nevoie. Nu-i nimic rău în asta, dar pare să fie ceva pe care ori îl faci, ori nu-l faci, fără o cale de mijloc. Dacă ești dintre cei care nu vor să se bazeze pe un suport fizic pentru scris, o aplicație ca Writer Plus ți-ar putea fi mult mai utilă.

Îți permite să iei notițe, să-ți faci liste cu sarcinile pe care să le îndeplinești în ziua curentă sau chiar să scrii un roman, dacă simți chemarea.

Writer Plus nu vine cu o mulțime de brizbrizuri și de artificii, dar nici n-ai nevoie de ele. E conceput să-ți ofere un spațiu de scris și câteva opțiuni de formatare, cum ar fi bold sau italic, dar nimic complex, care să te îndepărteze de ceea ce voiai să faci de la bun început: să scrii.

Poți să descarci Writer Plus pentru Android de aici.

Telefonul poate deveni și ebook reader la nevoie

Dacă nu vrei sau n-ai cum să cari după tine o carte, dar ai vrea să citești, atunci nu strică să ai o aplicație dedicată pentru lectură. EBookDroid e o asemenea aplicație pe care poți fi sigur că te poți baza, cam indiferent de situație. Aspectul s-ar putea să-ți pară un pic învechit față de „modernitățile” actuale cu material design, dar funcționalitatea aplicației nu lasă de dorit.

EBookDroid e compatibilă cu majoritatea formatelor de ebook-uri pe care le-ai putea avea la îndemână, așa că poți să le „aranjezi” liniștit pe rafturile virtuale. Aplicația are și câteva funcții suplimentare, care îți permit să marchezi pasajele importante, să cauți termeni în dicționar și nu numai. În plus, unul dintre marile avantaje ale aplicației nu este doar că e oferită gratuit, ci și că e oferită fără vreun fel de reclame.

EBookDroid e disponibilă pentru Android aici.

Firefox a reușit, în sfârșit, să creeze un browser excelent

Probabil că știi deja browserul Firefox de pe PC. Focus e însă produsul pe care vreau să ți-l prezint acum. E independent de celălalt și e destinat unei intimități desăvârșite pe net. Cu Firefox Focus ai posibilitatea să scapi de tonele de reclame enervante de pe site-uri, dar și să fii sigur că niciun site nu te monitorizează și îți reține istoricul.

Orice pagină accesezi prin Firefox Focus poate fi închisă prin Erase, opțiune marcată printr-un coș de gunoi. Dacă găsești o pagină web interesantă și vrei să o păstrezi, soluția implică să o deschizi în varianta standard de Firefox pentru iOS sau în Safari folosind butonul de partajarea. Eu îți recomand să ții Focus aproape nu pentru „acel” tip de conținut la care te gândești, ci tocmai pentru că nu ești urmărit de site-uri.

Mai precis, dacă îți cauți o ofertă de vacanță, nu mai riști ca anumite platforme să mărească prețul doar pentru că te-ai interesat și ieri. Totodată, nereținând istoricul nici nu-ți sunt afișate reclame sau mesaje care te-ar face să cumperi impulsiv. Nu în ultimul rând, e vorba de experiența mai „curată” de navigat.

Firefox e disponibil aici pentru Android sau aici pentru iOS.

Există și o aplicație perfectă pentru mailurile tale

Într-o vreme, Gmail era doar pentru contul Google. Asta s-a schimbat, poți să sincronizezi într-o singură aplicație mai multe conturi, de pe mai multe platforme. Sigur, poate că trișez puțin pentru că recomand aplicația asta. Vine preinstalat pe dispozitivele cu Android și ai șanse mari să-l folosești din primele momente ale configurării telefonului. Dar ce-i bun trebuie recoamndat.

Gmail reușește să fie recomandat în această situație, pentru că îți poate aduce laolaltă cam toate conturile de mail pe care le ai; nu trebuie să folosești strict un cont de Google pentru a putea accesa și trimite mailuri. Dincolo de versatilitate, e ușor să navighezi prin aplicație și are un design destul de curat, intuitiv, fiind integrate și câteva gesturi (de exemplu: swipe dreapta sau stânga ca să arhivezi sau să ștergi).

„Alternativa” ar fi Inbox, tot de la Google, unde avantajul e că poți salva într-un folder separat link-uri pe care ai vrea să le accesezi mai târziu.

Dacă, din întâmplare, nu ai Gmail deja instalat, îl poți lua de aici pentru Android sau de aici pentru iOS.

Poți să-ți instalezi pe telefon oricâte aplicații vrei, în limita spațiului pe care îl ai la dispoziție. Poți chiar să instalezi și mai multe aplicații care au același scop, doar că nu vei fi mai câștigat. Mai bine te orientezi către aplicații care să-și facă treaba bine, iar dacă adaugi și factorul gratuității în ecuație, situația parcă pare și mai bună.

Acest articol face parte din secțiunea Tehnologia, de la prețul corect la beneficii, realizată cu sprijinul Motorola România.