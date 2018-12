Aplicația unde poți să agăți actori din Game of Thones

Tinder, Bumble sau Badoo sunt doar câteva dintre aplicațiile de dating pe care le poți folosi acum, dar mai există una: este elitistă, jumătate dintrea aplicați sunt refuzați, dar dacă ești acceptat ai șansa să vorbești cu actori de la Game of Thrones sau cu DJ faimoși.

The Inner Circle este o aplicație de dating la care nu toată lumea are acces. Până acum a strâns 1,3 milioane de utilizatori, însă sunt acceptați doar jumătate dintre aplicanți.

Fotografiile de grup, fotografiile de la sală și filtrele de Snapchat nu sunt acceptate, iar dacă vrei să fii acceptat ar trebui să renunți la ele. Mai important, orice aplicant care are o fotografie în care pozează cu botul de rață (duck face) nu este acceptat.

În prezent, aplicația are 1,3 milioane de utilizatori în 41 de orașe din 25 de țări, iar 1,2 milioane de oameni sunt pe lista de așteptare. În jur de 3000-4000 de oameni aplică în fiecare zi pentru a deveni membru al The Inner Circle.

Refuzul sau acceptul în aplicație nu este bazat doar pe fotografii, ci procesul de analiză are mai mulți pași unde sunt analizați mai mulți factori: vârsta, profesia, educația și așa mai departe.

Vârsta medie a unui utilizator Inner Circle este de 31 de ani, iar David Vermeulen, fondatorul aplicației, spune că în Inner Circle sunt actori din Game of Thrones, dar și DJ faimoși. „Verificăm de trei ori conturile pentru a ne asigura că sunt chiar ei”.

El mai spune că nu doar cei bogați și faimoși sunt acceptați în aplicație, ci oameni care „gândesc la fel” și că o astfel de selecție este „necesară” pentru a crea o „balanță”. Cu alte cuvinte, el vrea să creeze un loc unde bogații să nu fie nevoiți să își piardă timpul cu săracii. În Amsterdam, locul unde a pornit aplicația, majoritatea utilizatorilor lucrau la linia aeriană KLM.

„Nu vrem muncitori în aplicație, vrem oameni din industriile creative, din sport, cei care lucrează în industria entertainment”.

Aplicația este disponibilă doar pe iOS. Așa că dacă ai un iPhone încearcă-ți norocul și poate ai norocul să dai nas în nas cu Natalie Dormer.