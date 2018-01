Dacă ai vizitat site-ul Antena 3 și calculatorul ți-a luat-o razna, înseamnă că ai ajuns să minezi criptomonede pentru deținători.

Minatul de criptomonede nu mai e de mult timp o noțiune abstractă. Nici măcar minatul de monede virtuale pe seama altora nu mai e ceva neîntâlnit. Deja o mulțime de site-uri au fost prinse cu mâța în sac pentru că au astfel de practici, iar la un moment dat, chiar și vestitul Pirate Bay te-a folosit fără să știi. Tocmai de asta au apărut chiar și extensii de browser care te protejează de astfel de practici, care nu fac decât să-ți consume resursele și să-ți forjeze bine.

Pentru că obrazul subțire cu cheltuială se ține, întotdeauna trebuie să găsești metode alternative de a face bani. Dacă nu mai ai institute de cercetări alimentare pe care să le scoți la înaintare și dacă îți fug cumpărătorii de reclame de la televizor, te muți în online și tragi pe procesoarele celor care îți vizitează site-ul.

Cam asta s-a întâmplat pe live.antena3.ro, adică secțiunea live a site-ului Antena 3. Un utilizator de pe reddit a remarcat pentru prima dată asta, probabil în timp ce vizita în mod ironic secțiunea respectivă. Cert e că între toate scripturile de pe site, aveai de-a face și cu coinhive.min.js, care nu face altceva decât să aducă monede virtuale celui care a instalat scriptul și un procesor în full load vizitatorilor site-ului. Scriptul nu a fost instalat pe întregul site, din fericire.

Gusti Roman, șeful operațiunilor digitale de la Antena Grup, a spus că e o acțiune de hacking. „Sunt lucruri care se întâmplă în online, astfel de atacuri, important este să le depistezi și să le contracarezi. Azi-noapte la 2 (pe 11 ianuarie) am eliminat scripturile injectate”, a declarat acesta pentru HotNews. A mai spus că echipa de programatori lucrează să rezolve toate breșele.

Cum eviți să fii folosit pentru minatul de criptomonede, cum a făcut Antena 3

Ai posibilitatea să te ferești de astfel de tentative de profit incognito făcut pe urma ta. Prima soluție a fost anunțată în urmă cu ceva timp și s-a reflectat în Opera 50. Cea mai recentă a browserului integrează un ad blocker atât de eficient încât reușește să prevină rularea scripturilor de minare prin intermediul diverselor site-uri cu care interacționezi zilnic.

Dacă ești însă utilizator de Chrome sau Firefox și nu vrei să treci la Opera doar pentru a fi în siguranță, e bine de știut că au fost lansate niște extensii cu același efect precum cel oferit de ad blocker-ul din Opera.

Prima este intitulată NoMiner, vizează utilizatori de Mozilla Firefox și poate fi descărcată de aici. A doua este intitulată No Coin – Block miners on the web! și e dedicată celor care folosesc Chrome. Avantajul noii variante de Opera este că blocarea scripturilor malițioase se realizează automat, fără nici un fel de intervenție suplimentară din partea utilizatorului.