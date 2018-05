De ce e atât de greu să nu fii dependent de telefon

Dependența de telefon a devenit o problemă ce ne caracterizează pe cât mai mulți dintre noi. Chiar dacă nu-ți verifici telefonul din sfert în sfert de oră, tot s-ar putea să-ți fie greu să trăiești fără el, dar Android P vrea să schimbe asta.

Aparent, motivul e simplu: telefonul inteligent a ajuns să facă mult mai multe decât telefoanele din urmă cu peste zece ani. Marii producători de telefoane au numai de câștigat de pe urma acestei dependențe, dar Google pare că a conștientizat problema, așa că încearcă să o rezolve (parțial).

Noul Android P este conceput în așa fel încât să te țină la o distanță rezonabilă de telefon sau măcar să-ți amintească de câte ori ai verificat smartphone-ul și că ar fi momentul să iei o pauză.

Studii recente arată că dezechilibrele de natură chimică ce se petrec la nivelul cerebral al copiilor sunt cauzate de dependența de telefonul mobil.

Google a integrat în Android P funcția Dashboard, care are rolul de a monitoriza de câte ori ai deblocat telefonul, cât de mult ai folosit YouTube-ul sau altă aplicație sau cât de mult te-ai holbat la ecranul pornit al telefonului, așteptând, de exemplu, pe cineva.

Dashboard te avertizează că ai exagerat, dar aplicația tot s-ar putea nu te scape de dependență. „Nu va funcționa pentru toată lumea. Restaurantele pun valoarea calorică în meniuri, pentru ca acea informație să te facă să conștientizezi singur, dar asta nu determină neapărat o schimbare a comportamentului”, spune Keith Campbell, psiholog la Universitatea din Georgia (SUA).

Există deja o mulțime de aplicații cu funcții asemănătoare și pe care le poți instala pe telefon, dar nimeni nu le folosește.

O altă funcție care are rolul de a te face să folosești smartphone-ul rațional este Shush, un fel de Do Not Disturb, care se activează atunci când pui telefonul cu ecranul în jos pe masă. E util și în timpul unei ședințe, pentru că închide toate sunetele și notificările.

Dar chiar crezi că îți va alunga tentația de a lua din nou în mână elefonul cel nou, care are un design atât de atrăgător? Gândește-te că telefonul tău e ca o prăjitură. O pui deoparte, cu intenția de a rezista tentației, dar, la un moment dat, cedezi lamentabil. Atracția e irezistibilă.

Wind Down este funcția care ar trebui să te facă să arunci telefonul într-un sertar și să-l lași acolo până a doua zi. Wind Down de pe Android P poate fi setată să se activeze la o anumită oră, ca o alarmă și se manifestă prin schimbarea culorilor vii și luminoase, în nuanțe de gri plictisitoare.

Există un studiu care spune că ecranele actuale generază dependență din cauza calității culorilor vii, vibrante, dar nu există nicio dată oficială care să demonstreze eficiența teoriei. Dacă vrei să ai un somn liniștit, fără să stai până dimineața cu ochii spre acel ecran, mai bine ai duce telefonul în altă cameră.

Și, desigur, să nu crezi că Google sau alte companii care vor urma modelul, au de pierdut din faptul că te determină să petreci mai puțin timp cu telefoanele lor. Dimpotrivă. Mai mult timp petrecut departe de gadgeturi, nu înseamnă și mai mult timp petrecut departe de tehnologie. Omul este dependent de aceasta și va găsi mereu o formă de utilizare a ei, indiferent sub ce formă.