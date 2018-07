Anatomia supereroilor ca Batman și Superman e fascinantă

Poate ai avut curiozitatea aceasta, poate nu, dar DC te lasă acum să arunci un ochi în interiorul supereroilor și răufăcătorilor săi și să înțelegi mai bine anatomia lor.

În septembrie, se va lansa cartea „Anatomy of a Metahuman”, o carte plină de referințe la benzile desenate DC, în care vei regăsi explicațiile științifice ale puterilor supereroilor și răufăcătorilor DC.

Cartea este scrisă de S.D. Perry și Matthew Manning și este publicată de Insight Editions. Ea are mai multe capitole, care cuprind atât membrii Justice League, precum Superman și Aquaman, cât și cele mai malefice personaje, precum Darkseid și Doomsday.

Femeia din spatele desenelor este Ming Doyle. Ea a oferit fanilor DC un mic sneak peek la paginile cărții în care se regăsesc ilustrațiile sale – ilustrații care reușesc să reunească frumosul și bizarul acestor personaje fictive.

I’m happy to finally announce @DCComics ANATOMY OF A METAHUMAN. I spent a year illustrating this book from Bruce Wayne’s POV. Available this September, preorder now! 💀 https://t.co/oX2sNiZQS0 pic.twitter.com/5jnfkDq7PS

— Ming Doyle (@mingdoyle) July 5, 2018