România Evului Mediu cu „ambulanța neagră” parcată la Gara de Nord

Mitul cu ambulanța neagră care fură copii pentru organe face o victimă, doar că nu e vorba de vreun tânăr abandonat într-un șanț după ce a fost răpit.

De ambulanța neagră am auzit undeva prin copilărie, când aveam internet acasă și primeam mass-uri pe Yahoo Messenger. Între cele cu apropierea planetei Marte de Pământ și „dacă nu trimiți la toată lista mori în șapte zile”, au apărut și mass-uri despre un autovehicul misterios, care fură copii pentru organe și care umblă pe autostrada București – Pitești (probabil că în alte zone ale țării, erau folosite și repere mai apropiate).

De unde vine ambulanța neagră?

Ambulanța neagră nu e o invenție românească, ci e o variantă a mitului cu Volga neagră. Circulat în mai multe țări din blocul sovietic, mai ales în anii 1960 și 1970, acest mit urban presupunea că diverși cetățeni, mai ales copii, erau răpiți de preoți, evrei, sataniști sau chiar de diavol însuși.

Scopurile erau la fel de diverse precum șoferii automobilului: sângele copiilor ar fi fost necesar pentru bogații vestici suferinzi de leucemie sau organele le-ar fi fost traficate, printre altele.

Mitul a fost adaptat și la noi cu Dacia neagră, iar ani mai târziu, s-a transformat în mitul ambulanței negre, care umblă noaptea și fură organele copiilor. În ultima perioadă, n-am mai avut ”norocul” să aud de această legendă urbană, dar iată că s-a făcut 5 iulie și aceasta revine mai în forță ca niciodată. Cum altfel decât cu o încercare de linșaj?

Doina Popescu-Brăila, scriitoare, șoferiță, victimă

Doina Popescu-Brăila e scriitoare și are și un proiect pe patru roți, ”ambulanță pentru literatură”. Femeia are o dubă cu care se plimbă prin țară și își promovează cărțile, doar că aseară a făcut cumva greșeala de a-și promova literatura la Gara de Nord din București, o zonă cunoscută în cultura populară, însă nu neapărat pentru numărul de cărți citite per gură de canal.

Oamenii cu spirit civic au făcut live pe Facebook, ca să vadă tot poporul cum sunt linșați hoții de organe care terorizează România de atâtea decenii. Hoții de organe sunt de fapt o femeie care dormea în propria-i mașină, care n-are nici însemne de ambulanță și nici utilitate de acest fel.

Dacă mi-ar fi spus cineva acum vreo săptămână că o femeie va mânca bătaie din cauza mitului ambulanței negre, probabil că m-aș fi întrebat în ce an suntem. Acum, că am aflat ce s-a întâmplat, mă întreb în ce an suntem. E îngrijorător că atât de mulți oameni cred încă în mituri care n-au nicio noimă.

Cât de iubitori pot fi semenii tăi?

Da, au fost cinci oameni care au fost conduși la secție că au dat cu pumnul. Au fost alte câteva zeci în preajma acelora, din rândurile cărora auzeai diverse înjurături și specificul ”fă”. Acum, sunt o mulțime de alți oameni revoltați din nimic, care o înjură pe Doina Popescu-Brăila pe Facebook. Mai jos ai câteva astfel de exemple de cuvinte de dulce, lăsate așa cum au fost postate, ca să simți și tu veninul unor oameni care nu știu a scrie, dar care totuși pot a înjura.

Cei mai vocali sunt și cei mai analfabeți, cei mai preocupați sunt și cei care știu cele mai pestrițe înjurături. Nu e nevoie să ți se spună la televizor despre care dintre concetățeni e vorba, ca să nu vină CNCD-ul. Nu trebuie să-ți spun nici eu asta, pentru că poți să-ți dai seama și singur:

Ați prostit poporul cu televizorul

Îndobitocirea a mai avut loc în presă și la televizor și cu alte ocazii. Acum doi ani, la Acces Direct, se titra mare și tare că ”AVEM DOVADA! AMBULANȚA NEAGRĂ EXISTĂ” – doar că după ce și o reprezentantă a Poliției a intrat în direct, Simona Gherghe s-a pus cu botul pe labe și și-a scos din cap ambulanța neagră, care era bleumarin.

În aceeași perioadă vedeam și în Click un articol despre o așa-zisă ambulanță neagră din București. Șoferul a fost agresat la vremea respectivă, iar ambulanța a fost vopsită ca să nu arunce cineva cu pietre după ea.

Pe fondul evenimentelor de acum, și Poliția Română are un mesaj pentru cei care se tem că vine bau-bau să le ia organele:

Ambulanța neagră încă există, dar asta doar pentru că înspăimântător de mulți oameni cred în ea și sunt dispuși să bată oameni pe stradă pentru că li s-a părut lor ceva. Din fericire, n-am dubă, n-am nici plete și nici nu sunt vreun evreu bărbos îmbrăcat în negru, așa că n-o să risc să fiu linșat pentru treaba asta.

Probabil că mă încadrez, însă, în vreun tipar de om dubios din alte motive și mă apropii de vreo altă legendă urbană pentru care-mi pun pielea la bătaie. Sau poate ești tu ăla/ aia.

Ambulanța pentru literatură aduce cultură. Prostia omenească aduce scârbă.

