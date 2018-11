Alita: Battle Angel este cel mai nou SF de la creatorul Avatar și regizorul Sin City

Dacă erai curios când vei vedea o nouă creație fantastică din mintea lui James Cameron, este suficient să arunci o privire pe trailerul de mai sus pentru Alita: Battle Angel.

Alita: Battle Angel se anunță a fi un SF cât se poate de interesant, având în vedere cele două trailere care au fost publicate până în prezent. Într-o perioadă în care mulți dintre noi au început să viseze la decorațiunile de Crăciun, este interesant să vezi un film care combină violența extremă cu drama interioară a unui android care încearcă să-ș afle originile.

Primul trailer pentru Alita: Battle Angel a apărut în luna iulie a acestui an și ne-a oferit o serie de detalii despre poveste, cu scopul de a ne introduce în elementul peliculei. De această dată, vedem îndrăgitul personaj manga într-un perpetuu conflict și semnificativ mai multe scene încărcate de agresivitate. Până și costumul personajului principal este altul. În plus, pare să fie evident că a beneficiat de niște upgrade-uri importante pe partea de hardware din momentul în care a fost descoperită de personajul lui Christoph Waltz.

Alita: Battle Angel este un vechi proiect aparținând lui James Cameron, creatorul Avatar, Titanic sau bătrânul Terminator. Având în vedere rolul important al lui Cameron în redactarea scenariului pentru Alita, te-ai fi așteptat să se afle și în fotoliul de regizor.

Se pare însă că este suficient de ocupat cu o serie de continuări pentru Avatar, încât a decis să-i paseze această sarcină lui Robert Rodriguez. Un vechi colaborator al lui Tarantino, Rodriguez este cunoscut publicului de la noi pentru creații ca Once Upon a Time in Mexico, Planet Terror, Machete sau Desperado. Pentru context, lansarea filmului va fi însoțită de o serie de benzi desenate ce vor fi redactate de autoarea de romane cyberpung Pat Cadigan. În plus, există deja o carte prequel oficial intitulată Alita: Battle Anger – Iron City pe care o găsești pe Amazon.

Alita: Battle Angel va avea premiera globală pe 21 decembrie.