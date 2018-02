Adevărul despre un antivirus gratuit: cum ajunge să vă coste scump

Chiar dacă folosiţi un antivirus gratuit „pentru că îşi face treaba”, adevărul e că a încetat de mult timp să mai fie aceasta cea mai sigură şi eficientă soluţie.

Majoritatea celor care continuă să folosească o aplicaţie pentru prevenirea infecţiilor cu malware, viruşi şi troieni, optează pentru un antivirus gratuit.

Numărul celor care refuză să mai investească într-un program pentru securizarea PC-ului a devenit atât de mare încât dezvoltatorii unor astfel de creaţii software au căutat să se îmbogăţească din altă parte. Particularitatea interesantă este că nici măcar nu s-au străduit prea mult să găsească o soluţie la problema financiară din ce în ce mai mai arzătoare.

Trăiţi cu impresia că aţi făcut o afacere instalând un antivirus gratuit, dar adevărul e că acesta vă costă surprinzător de scump.

Acest aspect se datorează faptului că micul program vine la pachet cu extensii maliţioase de browser, un amalgam de reclame, un motor de căutare ineficient şi o serie de notificări pentru a achiziţiona varianta plătită a aceluiaşi antivirus.

Luate împreună, acestea nu vă costă doar neuroni consumaţi, încercând să vă daţi seama de ce merge prost PC-ul vostru performant, dar şi timp, bani şi informaţii. Aţi fi uimiţi, dacă nu sunteţi atenţi la instalare, câte aplicaţii de tip junkware vă sunt servite împreună cu un antivirus gratuit menit, la bază, să vă facă sistemul mai sprinten.

Situaţia este atât de gravă încât mi-ar trebui zece articole pentru a cuprinde toate detaliile referitoare la amploare a problemei. Este incredibil la ce subterfugii au început să apeleze nişte dezvoltatori în care, odinioară, obişnuiaţi să aveţi încredere.

Adevărul despre cum poate un antivirus gratuit să genereze bani

Sfatul meu este să vă gândiţi de multe ori înainte să instalaţi un antivirus gratuit. E foarte probabil ca atunci când folosiţi un antivirus gratuit, acesta să fie mai util şi profitabil pentru dezvoltator, decât pentru voi.

Sistemul prin care se poate întâmpla aşa ceva este relativ simplu şi foarte similar cu alte aplicaţii de tip junkware şi adware pe care le-aţi întâmpinat de-a lungul anilor.

În primul rând, este foarte probabil ca în urma instalării unui antivirus să observaţi înlocuirea motorului de căutare din browserul vostru favorit.

Unde până de curând găseaţi Google, acum există Ask.com sau orice altceva. Prin acest gest, dacă introduceţi un termen de căutare şi faceţi click pe unul dintre rezultate, nu vă veţi virusa neapărat computerul, dar aveţi mari şanse să faceţi click din greşeală pe un link sponsorizat care în câteva secunde se reflectă în bani pentru dezvoltatori. În plus, creatorii de antiviruşi au mascat motoare de căutare populare în spatele unor nume gen Secure Search sau Safe Search.

De câteva ori, au înlocuit versiunea standard de Yahoo cu ceva mai simplu şi ineficient, iar pentru că vedeţi la instalare asocieri de cuvinte cu Safe, Secure sau Clean, sentimentul general este că aţi luat o decizie benefică.

Schimbarea paginii principale din browser este a doua simptomă care s-ar putea să vă supere şi care este o consecinţă a instalării unui antivirus gratuit. Redirecţionând traficul vostru zilnic către o altă companie, website sau motor de căutare, nici nu vă daţi seama câţi bani aţi generat în ultima lună doar prin reclamele ce v-au trecut prin faţa ochilor fără voia voastră.

Ask.com, toolbar-urile Ask, multiplele variaţii pe aceeaşi temă, toate sunt instalate de aplicaţii în care, în altă ordine de idei, aţi fi avut încredere.

Este aproape dezamăgitor să vedeţi cum un antivirus pe care îl foloseaţi poate de cinci ani, acum vă serveşte la pachet mici toolbar-uri inutile. Aceeaşi realitatea se aplică şi în cazul programelor de tip Junkware. Marcate ca „oferte” la instalarea antivirusului, aceste aplicaţii mai mici, gen Skype sau mai mari, gen TuneUp Utilities sunt foarte profitabile. O instalare din greşeală din partea voastră se traduce în câţiva dolari pentru compania care vi le-a pus în faţă.

Monitorizarea comportamentului vostru online este altă consecinţă neplăcută a unui antivirus gratuit pe care aţi putea-o neglija cu uşurinţă.

Asta se realizează prin extensiile de Chrome sau Firefox care, în teorie, transformă navigatul pe internet intr-o experienţă mai sigură. Nu este deloc aşa. Datele voastre private sunt doar ale voastre şi nu ar trebui să mai fiţi atât de darnici cu ele de bună voie în schimbul unui nivel de confort si securitate imaginare.

Care antivirus gratuit vă costă bani și cum aflați adevărul

Când instalaţi un program pe PC, având în vedere cât de rar faceţi un astfel de gest, vă rog frumos să citiţi ce scrie pe fiecare pagină a asistentului de instalare. Nu de alta, dar 95% dintre problemele sesizate în acest material ajung să vă afecteze prin lucru manual.

La un moment dat, explicit sau implicit, v-aţi dat acordul pentru ceea ce păţiţi. Dacă apelaţi la un prieten să vă ajute să vă curăţaţi PC-ul sau urmaţi chiar voi un tutorial pentru eliminarea de malware, adware sau junkware, veţi avea multe de câştigat pe termen lung în cazul în care veţi realiza că pe, lângă creatorii unor antiviruşi deficitari, voi sunteţi următorii vinovaţi. Mai jos voi detalia, pe cât posibil, ce trebuie să evitaţi când instalaţi una dintre cele mai populare aplicaţii de tip antivirus gratuit.

Comodo Free vă înlocuieşte motorul de căutare implicit cu Yahoo şi vă instalează o aplicaţie pentru support online contra cost de la GeekBuddy. În plus, vă obligă să instalaţi un browser bazat pe Chromium intitulat Chromodo şi se oferă să vă înlocuiască serverele DNS folosite cu unele ale COMODO.

Aceste aplicaţii şi servicii suplimentare depăşesc cu mult zona de opţiuni care ar trebui să fie incluse într-un antivirus şi vă expun inutil la nişte riscuri semnificative.

Ad-Aware Free de la Lavasoft, o aplicaţie pe care o foloseam deseori în urmă cu câţiva ani, acum incorporează un aşa numit „pachet” intitulat Web Protection menit „să vă securizeze căutările online”. Nu vreau să asociez cuvântul minciună cu asemenea citate de marketing, dar noua practică a celor de la Lavasoft nu are nici un fel de legătură cu securitatea activităţilor voastre online.

Web Protection nu face decât să vă înlocuiască motorul de căutare favorit cu unul derivat din Yahoo Search, derivat la rândul său din Bing, branduit de creatorii Ad-Aware. Dacă aveţi o fascinaţie pentru Bing, nu este nici un fel de problemă, dar nu folosiţi astfel de alternative dubioase care vă mai servesc zece reclame până ajungeţi la informaţiile căutate.

Avira Free Antivirus, de câtva timp, se oferă să vă instaleze, pe lângă un antivirus gratuit şi Avira SafeSearch Plus. Acest nume pretenţios este de fapt un toolbar inutil derivat din Ask Toolbar care vă schimbă motorul de căutare într-o versiune rebranduită de Ask.com. Pentru că aveţi această opţiune, în faţa ecranului de mai sus, îmbrăţişaţi cu două mâini varianta ,,No, thank you”(Nu, mulţumesc) pentru a evita o sursă de stres suplimentară.

Pe vremuri, ZoneAlarm Free Antivirus + Firewall era surprinzător de util şi de eficient, chiar şi când era instalat de persoane atehnice. Acum, dacă nu sunteţi atenţi, după instalarea sa vă veţi trezi pe sistem cu ZoneAlarm Search, un alt motor de căutare ineficient bazat pe Ask.com şi cu ZoneAlarm toolbar. Trecând peste faptul că nu am mai văzut de zece ani un toolbar util, cel al celor de la ZoneAlarm cu siguranţă nu este o excepţie de la regulă, ci doar încă o copie de Ask Toolbar.

Creatorii Panda Free Antivirus au o sensibilitate pentru Yahoo. După instalare, browserul vostru favorit va avea motorul de căutare Yahoo Search, iar pagina de start va fi MyStart, bazată pe Yahoo. Partea bună este că nu mai vorbim de Ask. Partea proastă este că nu aveaţi nevoie de un nou motor de căutare, dar aţi beneficiat de unul.

Nici Avast! Free nu este o excepţie de la regula super ofertelor. În funcţie de site-ul de pe care îl descărcaţi sau de versiune, acesta vă poate servi la instalare Google Toolbar, Dropbox sau alte câteva utilitare pe care le aveţi deja instalate dacă vi le-aţi fi dorit. Deşi situaţia generală este mai roz decât în alte tabere, cei de la Avast! v-au servit şi ei extensii cu un comportament dubios în trecut, deci ar fi bine să fiţi precauţi.

Pe primul loc în topul celor mai agresive super oferte se află AVG Free. O variantă standard a popularului antivirus gratuit incorporează din start elemente foarte atrăgătoare precum AVG Security Toolbar, AVG Rewards, AVG Web TuneUp şi SecureSearch. În cazul celor de la AVG, situaţia este atât de gravă încât au creat o pagină dedicată de support cu explicaţii pentru eliminarea de pe computerul vostru a acelor utilitare distructive. În ultima vreme, cei de la AVG s-au mai liniştit un pic la capitolul toolbar-uri şi motoare de căutare alternative, dar ar fi bine să citiţi de câteva ori înainte să apăsaţi pe I agree la instalare.

Mici excepţii de la regulă cu antivirusul gratuit care te costă

BitDefender Antivirus Free este printre puţinele suite de securitate gratuite care nu încearcă să vă instaleze alte două, trei lucruri de care nu aveţi nevoie.

Acest comportament lăudabil este constant deja de câţiva ani. Creatorii săi vor să investiţi o sumă generoasă de bani în varianta contracost a suitei lor de securitate, dar este doar decizia voastră dacă veţi face sau nu vreodată acest pas. Până atunci, bucuraţi-vă de unul dintre cele mai performante motoare de detecţie a viruşilor.

MalwareBytes Anti-Malware Free este o soluţie de securitate perfectă pentru secolul 21, din punctul meu de vedere, deoarece tratează aproape exclusiv afecţiuni derivate din online, malware, adware, troieni şi junkware.

Dacă v-aţi trezit cu 20 de toolbar-uri instalate fără să vă daţi seama iar browser-ul vostru de internet este semnificativ mai lent decât vi-l aduceaţi aminte, soluţia celor de la MalwareBytes vă scapă de majoritatea problemelor. Singurul handicap al versiunii gratuite, dacă îl putem numi aşa, este lipsa unui motor de scanare în fundal permanent al activităţilor desfăşurate pe sistem. Ca urmare, preventiv, ar fi bine să vă scanaţi voi manual PC-ul săptămânal.

Eventual, îl puteţi folosi în tandem cu Microsoft Security Essentials sau Windows Defender. Acestea din urmă sunt două aplicaţii pe care Microsoft le oferă gratuit, ba chiar le integrează în sistemul de operare, ca o recompensă pentru faptul că folosiţi o versiune originală de Windows.

În altă ordine de idei, încercaţi să fiţi foarte precauţi dacă v-aţi decis să instalaţi un antivirus gratuit.

Nu este deloc exclus ca un gigant în domeniul securităţii să vă monitorizeze activitatea online pentru a vinde acele informaţii acumulate la terţi sau pentru a vă servi reclame agresive. Ideal ar să mergeţi pe mâna unei soluţii consacrate. BitDefender este surprinzător de eficient, iar dacă debifaţi câteva funcţii inutile, avast! are, de asemenea, meritele sale.

Pentru cei care beneficiază de o cantitate semnificativă de confort psihologic dacă investesc o sumă de bani semnificativă într-un antivirus, în ultimele luni, Kasperky şi BitDefender au obţinut cele mai bune scoruri în teste independente, o particularitate care ar trebui să vă uşureze semnificativ decizia.