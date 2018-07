ADATA anunță serie nouă de accesorii pentru telefon și nu numai

Noua serie de accesorii de la ADATA cuprinde echipamente pentru mașină, încărcare wireless și o stație pentru mai multe dispozitive. Partea cea mai bună e că încărcătorul wireless arată mai bine.

Noile produse ADATA sunt următoarele: suportul de încărcare wireless CW0100 cu certificare Qi, încărcătoarele de mașină CV0525 și CV0172 și stația de încărcare CU0480QC.

Pentru încărcare wireless, CW0100 suportă încărcarea rapidă de până la 10 W, ceea ce permite încărcarea dispozitivelor de până la de două ori mai rapid decât încărcătoarele standard de 5 W. Această viteză poate reduce timpii de încărcare cu până la o oră.

Mai mult, în concordanță cu standardul Qi, acesta are abilitatea de a detecta obiecte metalice străine, cum ar fi monedele. Acest lucru asigură faptul că suportul va opri încărcarea atunci când sunt detectate anumite obiecte străine, oferind o siguranță suplimentară pentru a preveni supraîncălzirea accidentală.

Funcționează cu cele mai noi telefoane inteligente care au capabilități Qi de încărcare wireless încorporate, cum ar fi iPhone X, 8 și 8 Plus, dar și Samsung S9 și S9 Plus. Are o grosime de doar 7,5 mm și o bază robustă din aliaj de zinc. Dispune și de un indicator LED.

Pentru mașină, CV0525 are cinci porturi USB, din care două porturi principale pentru șofer și pasagerul din față și trei porturi care pot fi extinse la pasagerii din spate printr-un cablu prelungitor, toate persoanele din mașină pot beneficia de încărcare pe durata călătoriei cu mașina. Mai mult, suportă Quick Charge 3.0 care poate încărca un smartphone de la 0 la 80% în aproximativ 35 de minute. Construit cu un cip Smart IC, încărcătorul poate detecta câte dispozitive sunt conectate la un anumit moment dat ca să asigure o încărcare optimă.

CV0172 e clasic: două porturi USB cu alimentare pe 2,4 A. Este echipat cu protecție la supratensiune, supracurent, supraîncălzire și scurtcircuit.

Nu în ultimul rând, stația de încărcare ADATA CU0480QC are cinci porturi USB, inclusiv un port USB-A cu Quick Charge 3.0, trei porturi standard USB-A și un port USB-C. Firesc, stația de încărcare dispune de un sistem inteligent de detectare care identifică numărul de dispozitive conectate la un moment dat, pentru încărcarea optimă a acestora. Stratul anti-alunecare aflat sub încărcător asigură o aderență necesară. Da, are și un indicator LED.