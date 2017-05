Ziua Star Wars: Cum a ajuns data de 4 mai cea mai importantă pentru fanii seriei

Ceva ce a început ca o glumă generată de fani a continuat ca o sărbătoare Star Wars în toată splendoarea ei. Ziua Star Wars devine o celebrare specială, a unei galaxii îndepărtate, și se desfășoară o dată pe an (în data de 4 mai sau „may the fourth”).

Odată ce internetul le-a permis fanilor Star Wars de pretutindeni să se conecteze între ei, ziua de 4 mai a devenit, fără întârziere, o tradiție celebrată anual, iar atât fanii din mediul online, cât și cei offline au început să o denumească ”Ziua Star Wars”. Deși ideea a acaparat atenția canalelor media, compania de film care a creat pelicula nu a rămas nici ea indiferentă și a îmbrățișat, fără întârziere, spiritul acestei zile speciale.

Alegerea datei nu s-a desfășurat aleatoriu, ci ea este strâns legată de lozinca ”May The Force be with you”. O sintagmă care este des folosită în filmele Star Wars și care s-a potrivit la perfecție cu data de 4 mai (n.red. – în limba engleză, 4 mai este „may the fourth”, sintagmă similară din punct de vedere al pronunției cu lozinca menționată anterior). Chiar dacă Lucasfilm, compania americană de film și producție, nu a venit cu ideea implementării unei sărbători de acest gen, fanii au fost cei care au ales să celebreze acest eveniment, reușind să marcheze calendarele apreciatorilor și ale marilor companii, potrivit starwars.com. În plus, canalele media și agențiile de publicitate s-au alăturat curând inițiativei, ajutând la împrăștierea veștii, iar din ce în ce mai mulți parteneri oficiali au venit cu exclusivități, obiecte de vânzare și au organizat diverse activități pentru a onora această zi care are un loc special în inima fiecărui copil din noi.

În final, ziua Star Wars a fost creată de fani și ea este cu adevărat ziua lor pe care ei o pot celebra după bunul plac. Aceștia își pot petrece momentele din zi urmărind un maraton cu filmele din colecția Star Wars, își pot împărtăși gândurile pe canalele de socializare, dar pot chiar și să inventeze și să distribuie rețete cu mâncăruri specifice, realizate în ton cu atmosfera din film. Nu există o modalitate greșită de a celebra ziua de 4 mai, iar în fiecare an ne uimesc modalitățile creative pe care fanii le aleg pentru a marca această ocazie.