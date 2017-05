După Animal Crossing, Nintendo urmărește să vină cu un nou titlu pe piața de gaming mobile. Japonezii și-au propus să lanseze două-trei jocuri de smartphone pe an, iar următorul va fi chiar Zelda, varianta de mobil a uneia dintre cele mai celebre francize din istoria gamingului.

După succesul răsunător al ”The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, care a fost primul joc care a apărut pentru consola proprie recent lansată, Nintendo Switch, compania japoneză vrea neapărat să speculeze și piața vastă care e cea a jocurilor pentru mobil. Aceștia aveau de mult timp asta în plan, lansând în trecut titluri precum Fire Emblem Heroes sau Super Mario Run. Potențialul francizei este unul imens, iar asta e de așteptat să se reflecte cel mai bine în încasările Nintendo. Nu se știe încă dacă jocul va fi gratuit sau dacă va beneficia de ”in-app purchases”, adică de un model Freemium.

Jocul lansat pe Switch, la începutul anului, a reușit cumva să fie mai cumpărat decât consola pe care urma să ruleze. Asta înseamnă că au fost vândute mai multe copii ale Zelda, decât Switch-uri. Această situație a survenit pe fondul unui stoc limitat de hardware al companiei japoneze. Până acum, Nintendo a reușit să strângă nu mai puțin de 176 de milioane de euro din jocurile de pe platformele mobile, și nici măcar nu s-a concentrat pe această piață.

Data de lansare noului Zelda pentru mobile e vehiculată spre finalul anului 2017. Din cele cinci jocuri pe care Nintendo le-a promis pentru luna martie 2017 doar trei au văzut, până acum, lumina zilei. Miitomo, Super Mario Run, și Fire Emblem Heroes, notează publicația Wall Street Journal.

De asemenea, sursa citată susține că ar avea informații și în ceea ce privește un nou joc Pokemon, de această dată fiind vorba despre un ”card-game” bazat pe celebra serie care a făcut furori anul trecut, cu Pokemon Go.