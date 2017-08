YouTube devine platformă de chat: ce trebuie să știi despre noile schimbări

Prin cea mai importantă schimbare adusă aplicației de mobile în ultimul an, YouTube a de venit o platformă de chat în toată regula.

Google și-a încercat norocul de-a lungul anilor cu o varietate foarte mare de aplicații de chat. Odată cu trecerea timpului, multe au dispărut complet, dar nu trebuie să aștepți foarte mult până când sunt înlocuite cu altele noi. Deși este greu de înțeles deși erau necesare instrumente de chat introduse în YouTube, oficialii gigantului din Mountain View au sperat poate că această schimbare te va ține și mai mult în aplicația de mobil.

Noul sistem de chat introdus în cea mai recentă versiune a aplicației YouTube pentru iOS și Android este destul de apropiat de formatul mesajelor din Instagram. După o lungă perioadă de teste, funcția este acum disponibilă la scară largă și poate fi utilizată fără prea multe dificultăți. Aceasta iese la iveală în momentul în care apeși butonul de partajare de sub un clip. Imediat vei avea opțiunea să trimiți respectivul video unui contact, fără să mai alegi aplicațiile de chat pe care le aveai pe dispozitiv, precum WhatsApp, Viber, Mesaje sau Mail.

Cu cât vei folosi mai mult noua funcție, aceasta va deveni mai utilă. Persoanele cu care te-ai conversat recent prin YouTube vor ieși în față și le vei putea selecta mai ușor. Va exista și o listă de persoane sugerate cu care ar trebui să te conversezi, deși nu îmi dau seama aceea cum este generată.

Partea un pic frustrantă este că nu știi care persoane din agenda ta sunt autentificate pe YouTube. De aceea, în prima fază, orice tentativă de chat prin aplicația celor de la Google se va reflecta într-o invitația expediată prin SMS cu textul ,,Add me as a contact on YouTube” – Adaugă-mă ca și contact pe YouTube. Procesul nu este foarte laborios, dar ar fi putut fi mai facil. În definitiv, internauții vor decide dacă au sau nu nevoie de o nouă platformă de chat.