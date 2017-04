Care este diferența între Xbox One, Xbox One S și Project Scorpio

Fanii consolelor Microsoft vor avea în curând trei console pe piață, dar nu sunt evidente diferențele între Xbox One, Xbox One S și Project Scorpio.

Până la finele acestui an vom avea parte de un nou Xbox. În perioada de dezvoltare, acesta este intitulat Project Scorpio și deja au fost făcute publice o mare parte dintre particularitățile sale hardware. Singurul detaliu care nu se cunoaște ține de aspectul exterior al consolei, dar este puțin probabil să se diferențieze foarte mult din acest punct de vedere de Xbox-urile pe care le găsiți deja în magazine. Trecând însă pe abilitățile spectaculoase ale Project Scorpio, toate cele trei console din titlul articolul vor putea juca aceleași jocuri. Diferențele sunt în altă parte.

Ca urmare, decizia unei eventuale achiziții s-ar putea să nu fie cea mai facilă. Acesta este și motivul pentru care se justifică existența unui astfel de editorial comparativ. Cum în urmă cu câteva săptămâni am explicat care sunt diferențele între PlayStation 4, PlayStation 4 Slim și PS4 Pro, mai jos vom înșira detaliile care definesc Xbox One, Xbox One S și Project Scorpio.

Xbox One, disponibil din noiembrie 2013

În aceeași lună în care Sony lansa prima variantă de PlayStation 4, Microsoft se grăbea să scoată pe piață prima versiune de Xbox One. Inițial, consola gigantului din Redmond a fost mai scumpă decât PS4 din pricina includerii în pachet a senzorului Kinect. Respectivul senzor era vital pentru cei care vroiau să se bucure de jocuri cu urmărire a mișcării, de suportul pentru comenzi vocale sau abilități de interacțiune cu TV Box-ul de la operatorul de televiziune. Acest detaliu era posibil prin intermediul unui emițător infraroșu integrat în Kinect.

Xbox One este de dimensiunea unui player de casete video – VCR de acum câteva decenii. Are un design pătrățos definit prin linii simple și suportă toate jocurile de Xbox de pe piață. Printr-un program foarte bine pus la punct de backwards compatibility poate fi folosit și în tandem cu o mare parte dintre jocurile vechi de Xbox 360. Deși prețul oficial al consolei este identic cu cel al unui PS4, de la eliminarea senzorului Kinect din pachet, aproape de fiecare dată a fost mai ieftin decât un PlayStation din același an.

Vizavi de Kinect, situația este destul de tristă. Deși senzorul mai poate fi în continuare achiziționat de către doritori cu aproximativ 100 de dolari, titluri noi compatibile cu el sunt aproape inexistente. Ideal ar fi să-l cumpărați doar dacă aveți copii mai mici și vreți să-i motivați să facă un pic de efort în fața televizorului.

Xbox One S, disponibil din august 2016

Disponibil cu câteva luni înainte de PlayStation 4 Slim, Xbox One S costă la fel de mult precum un Xbox One la momentul lansării, dar este un pic mai sprinten și mai are alte câteva îmbunătățiri. Cel mai ușor puteți identifica un Xbox One S prin intermediul culorii. Este alb, în contextul în care modelul original era negru.

Xbox One S este cu aproximativ 40% mai mic decât Xbox One, particularitate evidențiată și în imaginea de mai sus. Transformatorul de dimensiuni generoase, care în cazul modelului original de One se afla pe cablul de alimentare, acum este ascuns în interiorul consolei. Un port USB integrat pe partea din față a Xbox One S este mult mai ușor de folosit pentru stickuri USB sau hard disk-uri externe în comparație cu portul USB de pe laterala de la Xbox One. Xbox One S funcționează la fel de bine pe verticală sau orizontală.

Senzorul Kinect nu este suportat nativ de Xbox One S. Nici o variantă de Xbox One S nu se comercializează cu respectivul senzor, iar portul dedicat de Kinect lipsește de pe spate. Dacă aveți o fixație pentru respectivul gadget, pentru a-l face compatibil cu Kinect trebuie să investiți vreo 200 de lei într-un adaptor de la USB la Kinect. Cu alte cuvinte, Microsoft pare că vrea să vă convingă să uitați de Kinect.

Noul controller inclus în pachet cu Xbox One S este de culoare albă, precum consola. Ca schimbări estetice, partea inferioară are o textură ce-i sporește aderența pe termen lung. În plus, comunică cu consola prin Bluetooth, o particularitate importantă mai ales dacă vreți să-l împerecheați cu un laptop fără să mai dați bani pe adaptorul Xbox Wireless USB. În altă ordine de idei, orice controller de Xbox One este compatibil cu orice consolă Xbox One sau Xbox One S, deci nu aveți de ce să vă faceți griji vizavi de controllerele suplimentare pe care le achiziționați.

Suportul pentru conținut 4K și HDR este inclus în Xbox One S, dar vine cu câteva limitări importante. În primul rând, vorbim doar de 4K pentru clipuri video și filme de pe Netflix, Amazon Prime și alte servicii de streaming, nu de 4K pentru jocuri. Jocurile se vor vedea la fel ca pe Xbox One, doar că se vor mișca un pic mai bine. Acest lucru este posibil datorită GPU-ului cu 7% mai rapid. Există și câteva jocuri mai noi și mai vechi care includ suport pentru HDR, dar trebuie avute în vedere câteva limitări.

Suportul pentru HDR este limitat la standardul HDR-10. Dacă aveți un TV compatibil cu Dolby Vision HDR, nu veți putea vedea clipuri video High Dynamic Range redate de Xbox One S. Ca bonus, suportă redarea de discuri Blu-ray 4K Ultra HD, un detaliu care lipsește din întreaga linie de console PlayStation.

Project Scorpio, disponibil din toamnă 2017

Microsoft lucrează de câțiva ani deja la un upgrade revoluționar pentru Xbox. Momentan, acesta este intitulat Project Scorpio, iar cea mai mare inovație a sa constă în suportul pentru gaming la rezoluție 4K. Înfățișată în comunicatele oficiale ca fiind cea mai rapidă consolă creată vreodată, specificațiile hardware confirmă faptul că va fi mai rapidă decât PS4 Pro.

Conform celor de la Microsoft, nu vor exista jocuri exclusive pentru Project Scorpio. Deși unele jocuri vor arăta mai bine pe Project Scorpio și se vor mișca semnificativ mai bine, orice joc de pe viitorul Xbox va putea fi jucat fără probleme pe consola lansată în noiembrie 2013. Unul dintre avantajele exclusive pentru consola ce va fi lansată în toamnă este suportul pentru experiențe de realitate virtuală. În ceea ce privește concurența, un headset PS VR este compatibil și cu primul PS4 și cu PS4 Slim sau PS4 Pro. Microsoft a confirmat că suportul pentru VR se va rezuma la Scorpio. Costul unei căști de realitate virtuală va fi cel mai probabil de aproximativ 300 de dolari, deși o valoare oficială nu a fost confirmată. Nici măcar prețul sau aspectul exterior al consolei nu este cunoscut. Știm doar că va fi mai scumpă decât Xbox One S, o practică aplicată și de Sony în cazul noi sale console.

Trecând peste experiențele 4K și VR de care va fi capabil Project Scorpio, cea mai mare problemă a sa ține de faptul că nu este încă pe piață. PS4 Pro face cam același lucru și se poate cumpăra. Pe hârtie, Scorpio va fi cu aproximativ 40% mai sprinten decât PlayStation 4 Pro, dar este greu de apreciat dacă acest detaliu va influența vânzările. Toate detaliile despre Project Scorpio vor fi făcute publice la E3 2017 în luna iunie.

Specificațiile oficiale ale consolei constau într-un procesor octa-core la 2.3GHz; un GPU cu 40 de unități computaționale la 1172MHz; 12GB GDDR5 RAM partajat între sistem și GPU; o lățime de bandă de 326GB/s; hard disk de 1TB și UHD Blu-ray player. Ca termen de comparație, cele opt core-uri din primul Xbox One sunt tactate la 1,75GHz. Procesorul grafic din Xbox One S este format din 12 nuclee la 914 MHz, comparativ cu 40 tactate la 1172 MHz. În practică, diferența de performanță va fi de aproximativ 4,6 ori.

Comparativ cu o placă video modernă, GPU-ul cu o putere de calcul de 6 terraflopi din Project Scorpio este similar cu un GeForce GTX 1070, o placă video care costă aproximativ 2000 lei. Singura mostră pentru performanța Project Scorpio în lumea reală o puteți vedea în clipul de mai jos al celor de la Digital Foundry, singuri redactorii care au intrat în contact cu hardware-ul viitoarei console, deși nu au văzut cum arată produsul final. Conform declarațiilor Microsoft, Forza Motorsport în 4K Ultra HD cu 60 de cadre pe secundă consuma aproximativ 70% dintre resursele hardware ale consolei. Cei care au televizoare Full HD 1080p vor vedea și ei o diferență semnificativă de calitate video a jocurilor.



Xbox One versus Xbox One S versus Project Scorpio, care merită cumpărat?

Decizia achiziției unei noi console trebuie să ia în calcul multe aspecte. Cel mai important dintre ele ține de buget, al doilea constă în timpul pe care îl puteți aloca acestei activități. Dacă aveți deja un Xbox One, sfatul meu este să mai trageți de el câțiva ani pentru că oricum nu veți rata nici un titlu nou.

În situația în care vă doriți un Xbox, cel mai bun raport preț performanță îl găsiți într-un Xbox One S. Valoarea de achiziție este aceeași cu a unui Xbox One la momentul lansării, iar având în vedere că se găsește deja la pachet cu câteva jocuri, este puțin probabil să nu găsiți o ofertă care să vă încânte. Xbox One S se pretează și dacă aveți un TV 4K și v-ați făcut abonament la Netflix 4K pentru a profita la maxim de noul TV.

Singura situație în care v-aș recomanda să mai așteptați aproximativ jumătate de an până la lansarea noului Xbox Project Scorpion ține de pasiunea pentru gaming. Dacă banii nu sunt o problemă și vreți o experiență adevărată de gaming 4K în condiții optime, încărcați-vă cu răbdare, puneți bani deoparte și poate veți achiziționa și viitorul kit VR de la Microsoft împreună cu consola.