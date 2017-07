Wonder Woman 2 este confirmat și se lansează mai devreme decât crezi

Gal Gadot va reveni în rolul lui Wonder Woman în partea a doua a seriei de sine stătătoare care face parte din Universul DC Comics. Warner Bros au confirmat oficial filmul și au stabilit și data la care acesta va sosi pe marile ecrane. Wonder Woman 2 va fi lansat mai devreme decât am fi crezut.

Data oficială de lansare pentru Wonder Woman 2 a fost setată pentru 13 decembrie 2019. În ceea ce privește regizorul noului film, se pare că Patty Jenkins nu a fost încă confirmată în acest rol. Ea a regizat prima parte, care a fost extrem de apreciată de critici și de fani. Următoarea apariție a Dianei Prince va avea loc odată cu lansarea lui Justice League, la sfârșitul acestui an, în decembrie. Filmul DC îi va uni pe același ecran pe Batman (Ben Affleck), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher) și Wonder Woman (Gal Gadot).

Wonder Woman este filmul care se ține cel mai bine la Box Office-ul American din ultimii 15 ani. A adunat încasări mai mari de 389 de milioane de dolari și tocmai a depășit în acest top filmul Marvel Guardians of the Galaxy 2. Oficializarea datei de lansare pentru Wonder Woman 2 vine la o săptămână de la anunțul Warner Bros în ceea ce privește alte filme din universul DC Comics, printre care și unul care nu are încă nume.

Pe lângă Wonder Woman 2, DC și Warner Bros mai au în plan și alte filme cu supereroi. Printre cele confirmate până acum regăsim Flash (Flashpoint), The Batman, Batgirl, Justice League Dark, Green Lantern Corps și Suicide Squad 2, notează Hollywood Reporter.