WhatsApp readuce în actualitate statusurile în format text

După ce au introdus una dintre cele mai radicale schimbări de funcționalitate în WhatsApp, creatorii aplicații trebuie să revină asupra deciziei.

WhatsApp este o companie Facebook. În mare parte, acest detaliu nu fond nu este foarte relevant, deoarece populara aplicație de mesagerie a rămas o entitate separată. În schimb, când vine vorba modificări majore dictate de Facebook, majoritatea nu pot fi negociate. Pornind de la această premisă, în urmă cu câteva săptămâni, am văzut funcția inspirată de Stories din Snapchat transpusă în Facebook Messenger, Instagram și ulterior WhatsApp.

Ideea respectivă nu a fost neapărat neinspirată. Orice funcție în plus este binevenită. Problemele apar în momentul în care introduci unul sau mai multe elemente noi într-o aplicație, doar pentru a tăia altele cu care utilizatorii s-au obișnuit și pe care au ajuns să le asocieze nativ cu programul. Cu alte cuvinte, creatorii WhatsApp nu s-au așteptat la proteste din partea utilizatorilor după ce au eliminat posibilitatea utilizării statusurilor în format text.

Prea puțini au fost însă încântați de gestul celor de la WhatsApp. Din acest motiv, printr-un comunicat înaintat celor de la TechCrunch, au confirmat că vor reveni asupra deciziei. ,,Am ascultat vocile oamenilor care simțeau lipsa abilității de a defini un status persistent în format text pentru profilul lor, așa că am integrat această funcție în secțiunea About din setările profilului. Acum, statusul va apărea în dreptul numelui profilului în orice moment în care vă uitați la lista de contacte, precum atunci când creați o conversație nouă sau vă uitați la informațiile despre un grup de conversație.” Asta înseamnă că veți putea în viitorul apropiat să vă asociați din nou câteva cuvinte profilului vostru de WhatsApp într-o formă reinventată disponibilă în secțiunea About Status din aplicație.

Din motive necunoscute însă, prima oară va fi reintrodusă această funcție în versiunea de Android a popularei aplicații. Cel mai probabil, va fi o chestiune de câteva săptămâni până când posesorii de iPhone vor avea parte de același privilegiu.