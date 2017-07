Westworld sezonul 2: Noul trailer îți arată că povestea e departe de a se fi terminat

Westworld sezonul 2 mai are ceva până să se lanseze, dar creatorii sunt gata să ne țină în priză cu diverse trailere care îți arată încotro merge povestea.

Am savurat primul episod din Westworld, chiar dacă înainte să mă uit la primul episod nu înțelesesem prea bine despre ce e vorba. Western, roboți, parc de distracții? Poate chiar și auzul acestei combinații m-a făcut curios, dar n-am fost dezamăgit nicio secundă. Am văzut întregul sezon în fiecare luni seară și nu puține au fost momentele în care am fost cu adevărat surprins de turnura pe care urmau să o ia evenimentele. Pe undeva prin site avem review-uri la fiecare dintre episoade, iar aici aveți linkul către primul.

Povestea e departe de a se fi terminat, iar asta știam încă din ultimul episod din primul sezon. Trailerul pentru Westworld sezonul 2, apărut la Comic-Con, se deschide cu un pian care ne trimite cu gândul la primul sezon, în atmosfera de cârciumă prăfuită din Vestul Sălbatic. Destul de rapid, însă, trecem de la partitură și ne reîntâlnim cu o bună parte din personajele de care ne-am atașat sau pe care am început să le urâm.

Pe fundalul sonor oferit de către Sammy Davis Jr., începem să alunecăm ușor într-o poveste care pare scoasă din trailerele pentru jocurile Fallout. Este interesant că Teddy revine pentru întregul sezon și chiar sunt curios dacă va reuși să treacă peste statutul său de pierzător etern. Probabil de asta depinde numărul de interacțiuni pe care le va avea cu bărbatul în negru. Mă bucur să aflu că finalul sezonului 1 nu l-a prins pe picior greșit, așa cum am fost lăsați să credem.

Bernard se plimbă cu niște indivizi, probabil angajați ai parcului, în niște mașini care te trimit cu gândul la Mad Max. Trailerul are câte puțin din toate și ne face să așteptăm 2018, pentru a vedea despre ce e vorba, cu adevărat, în parcul de distracții.