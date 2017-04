Western Digital a anunțat primul său SSD extern: My Passport SSD

Încercând să se alinieze la pretențiile utilizatorilor, Western Digital a anunțat de curând My Passport SSD, primul SSD extern al companiei.

După ce am văzut foarte multe companii anunțându-și intrarea în domeniul mediilor externe de stocare ultra rapidă, Western Digital nu a mai putut ignora faptul că mulți dintre noi au renunțat la hard disk-uri clasice. Pornind de la această premisă, la finele lui 2016, WD și-a anunțat primele SSD-uri de 2,5 inci pentru utilizare în interiorul sistemelor portabile și a desktop-urilor. Acum vorbim de o extensie normală a acelei lansări, anunțarea primelor SSD-uri externe Western Digital.

SSD-urile nu mai sunt de mult timp exagerat de scumpe. Mai ales dacă vă rezumați la capacități de stocare de 128 sau 256GB, reprezintă cea mai rapidă cale pentru ca un sistem vechi să își mai facă treabă pentru alți câțiva ani. Pe lângă utilitatea lor în interiorul sistemelor, acestea reprezintă însă și o soluție bună în cazul în care interacționați deseori cu fișiere de mari dimensiuni pe care vreți să le transferați în timp util dintr-o parte în alta. În acest scop, au fost create primele dispozitive My Passport SSD.

Seria My Passport de la Western Digital are deja o lungă istorie când vine vorba de hard disk-uri externe. Odată cu lansarea My Passport SSD, aceeași gamă ajunge acum să includă SSD. În funcție de buget vă puteți orienta către capacități de stocare de 256GB, 512GB sau 1TB. Foarte subțiri și incredibil de ușoare, aceste gadgeturi au o rată specificată de transfer de 515MB/s. Pe lângă faptul că respectiva valoare este impresionantă, reușește să fie mai mare decât viteza actualului lider din piață – Samsung T3. Cu alte cuvinte, s-ar putea ca acesta să fie cel mai rapid SSD extern din lume.

My Passport SSD folosește o interfață USB-C, se livrează cu un adaptor USB-A pentru sistemele mai vechi. Include posibilitatea criptării datelor cu 256 de biți și rezistă fără probleme la trânte de până la 2 metri. Prețul este de 100 de dolari pentru cea mai mică versiune – 256GB, 200 de dolari pentru 512GB și 400 de dolari pentru 1TB.