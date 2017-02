De acum, îți iei informațiile despre vremea probabilă de pe Facebook

Prin intermediul unei actualizări foarte discrete pentru populara aplicație de mobil, Facebook îți oferă informații despre vremea probabilă.

Nu eram sub nici o formă în pană de opțiuni când vine vorba de aplicații pentru meteo. Cu toate acestea, în efortul celor de le Facebook de a incorpora o varietate cât mai mare de servicii în aplicația lor de mobil, au integrat și vremea probabilă.

Multe actualizări aduse Facebook sunt anunțate cu surle și trâmbițe. Există însă și unele elemente mai discrete cărora nu le este dedicată o versiune separată a programului omonim, ci doar te trezești cu ele în interfață. În această categorie intră prognoza meteorologică pe următoarea săptămână. Noua funcție a fost descoperită după ce un purtător de cuvânt al companiei americane a detaliat-o pentru TechCrunch. Procesul ei de propagare a început în urmă cu ceva timp, iar acum, 95% dintre utilizatorii de Facebook ar trebui deja să o poată folosi.

Pentru a vedea vremea probabilă în aplicația de mobil a Facebook accesați meniul principal al programului folosind butonul format din trei linii din dreapta jos. Sub secțiunile populare precum Friends, Events, Groups sau Nearby, apăsați pe See all (Vezi tot). La baza listei care se va extinde veți vedea un buton cu Weather.

Folosind informații meteorologice descărcate de pe Weather.com, Facebook vă face prognoza pe următoarele 5 zile. Pentru ziua în curs, ar trebui să vedeți schimbările de temperatură din oră în oră. Vor exista și o serie de elemente grafice menite să evidențieze ploaia, ninsoarea sau vremea bună.

În funcție de parametrii pe care i-ați ales pentru funcționarea aplicației Facebook, dacă i-ați dat acces la informațiile de locație, ar trebui să vedeți vremea probabilă în localitatea curentă. În situația în care sistemul automatizat nu funcționează, folosiți roata dințată din dreapta sus și tastați orașul pentru care vă doriți prognoza. Tot de acolo, puteți face tranziția din grade Fahrenheit în grade Celsius.

Trăgând linie, o aplicație dedicată de vreme v-ar putea oferi mult mai multe informații pe marginea acestui subiect decât Facebook. Pe de altă parte însă, dacă acesta nu este un subiect care vă interesează foarte mult, treaba pe care o face Facebook e perfectă.