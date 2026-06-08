Partea florii de tei pe care mulți o aruncă, deși este foarte valoroasă. Conține substanțe benefice și contribuie la aroma ceaiului
În fiecare an, în luna iunie, mulți români ies la cules de flori de tei pentru a pregăti ceaiuri aromate și remedii naturale folosite de generații întregi. În timp ce majoritatea se concentrează exclusiv pe florile parfumate, există o parte a plantei pe care mulți o consideră inutilă și o aruncă fără să știe că are proprietăți importante.
Este vorba despre bractee, acea frunză alungită, de culoare verde-gălbuie, care însoțește inflorescența teiului și de care sunt prinse florile.
Ce este bracteea și de ce nu ar trebui aruncată
Mulți oameni desprind florile de tei de pe bractee înainte de uscare, considerând că doar florile conțin substanțe benefice. În realitate, specialiștii în fitoterapie spun că și această parte a plantei este valoroasă.
Bracteea conține compuși activi și uleiuri volatile care contribuie la aroma specifică a ceaiului de tei. Mai mult, ea ajută la păstrarea proprietăților florilor în timpul uscării și depozitării.
Din acest motiv, în majoritatea produselor naturiste și a ceaiurilor comercializate în farmacii sau magazine naturiste, florile sunt uscate împreună cu bracteele.
În medicina populară, acestea erau folosite fără a fi separate de flori, tocmai pentru că se considera că întregul ansamblu vegetal oferă cele mai bune rezultate.
Cum se recoltează corect florile de tei
Pentru a beneficia de toate proprietățile plantei, florile trebuie culese împreună cu bracteele, în zile însorite și uscate, după ce roua s-a evaporat.
Specialiștii recomandă evitarea recoltării imediat după ploaie, deoarece umiditatea poate favoriza apariția mucegaiului în timpul uscării.
De asemenea, este important ca florile să fie culese din zone cât mai puțin poluate, departe de șosele intens circulate sau de surse industriale de poluare.
Cum se usucă florile de tei pentru a-și păstra proprietățile
După recoltare, florile și bracteele trebuie întinse într-un strat subțire, într-un loc bine aerisit, ferit de razele directe ale soarelui.
Expunerea la temperaturi foarte ridicate poate reduce cantitatea de uleiuri volatile și poate afecta aroma caracteristică a teiului.
După uscare, plantele se păstrează în pungi de hârtie, săculeți din pânză sau recipiente închise ermetic, ferite de lumină și umezeală.
De ce este atât de apreciat ceaiul de tei
Ceaiul de tei este unul dintre cele mai consumate ceaiuri din România datorită efectului său calmant. Acesta este folosit tradițional pentru reducerea stresului, relaxare și susținerea unui somn odihnitor.
În plus, infuzia de tei este apreciată în sezonul rece, fiind utilizată ca adjuvant în răceli și stări febrile.
Tocmai de aceea, cunoscătorii recomandă să nu fie îndepărtate bracteele în timpul recoltării. Deși sunt adesea considerate simple frunze fără importanță, acestea contribuie la calitatea și proprietățile produsului final, fiind o parte valoroasă a florii de tei.