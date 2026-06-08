Partea florii de tei pe care mulți o aruncă, deși este foarte valoroasă. Conține substanțe benefice și contribuie la aroma ceaiului

Ce este bracteea și de ce nu ar trebui aruncată

Mulți oameni desprind florile de tei de pe bractee înainte de uscare, considerând că doar florile conțin substanțe benefice. În realitate, specialiștii în fitoterapie spun că și această parte a plantei este valoroasă.

Bracteea conține compuși activi și uleiuri volatile care contribuie la aroma specifică a ceaiului de tei. Mai mult, ea ajută la păstrarea proprietăților florilor în timpul uscării și depozitării.

Din acest motiv, în majoritatea produselor naturiste și a ceaiurilor comercializate în farmacii sau magazine naturiste, florile sunt uscate împreună cu bracteele.

În medicina populară, acestea erau folosite fără a fi separate de flori, tocmai pentru că se considera că întregul ansamblu vegetal oferă cele mai bune rezultate.

Cum se recoltează corect florile de tei

Pentru a beneficia de toate proprietățile plantei, florile trebuie culese împreună cu bracteele, în zile însorite și uscate, după ce roua s-a evaporat.

Specialiștii recomandă evitarea recoltării imediat după ploaie, deoarece umiditatea poate favoriza apariția mucegaiului în timpul uscării.

De asemenea, este important ca florile să fie culese din zone cât mai puțin poluate, departe de șosele intens circulate sau de surse industriale de poluare.