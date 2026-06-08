Ultima ora
Ce se întâmplă cu garanțiile de 50 de bani pe care nu le mai recuperează românii. Ce face RetuRO cu milioanele rămase în sistem
de Ana Ionescu

Partea florii de tei pe care mulți o aruncă, deși este foarte valoroasă. Conține substanțe benefice și contribuie la aroma ceaiului

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Partea florii de tei pe care mulți o aruncă, deși este foarte valoroasă. Conține substanțe benefice și contribuie la aroma ceaiului
În fiecare an, în luna iunie, mulți români ies la cules de flori de tei pentru a pregăti ceaiuri aromate

În fiecare an, în luna iunie, mulți români ies la cules de flori de tei pentru a pregăti ceaiuri aromate și remedii naturale folosite de generații întregi. În timp ce majoritatea se concentrează exclusiv pe florile parfumate, există o parte a plantei pe care mulți o consideră inutilă și o aruncă fără să știe că are proprietăți importante.

Cuprins
  1. Ce este bracteea și de ce nu ar trebui aruncată
  2. Cum se recoltează corect florile de tei
  3. Cum se usucă florile de tei pentru a-și păstra proprietățile
  4. De ce este atât de apreciat ceaiul de tei

Este vorba despre bractee, acea frunză alungită, de culoare verde-gălbuie, care însoțește inflorescența teiului și de care sunt prinse florile.

Ce este bracteea și de ce nu ar trebui aruncată

Mulți oameni desprind florile de tei de pe bractee înainte de uscare, considerând că doar florile conțin substanțe benefice. În realitate, specialiștii în fitoterapie spun că și această parte a plantei este valoroasă.

Bracteea conține compuși activi și uleiuri volatile care contribuie la aroma specifică a ceaiului de tei. Mai mult, ea ajută la păstrarea proprietăților florilor în timpul uscării și depozitării.

Din acest motiv, în majoritatea produselor naturiste și a ceaiurilor comercializate în farmacii sau magazine naturiste, florile sunt uscate împreună cu bracteele.

În medicina populară, acestea erau folosite fără a fi separate de flori, tocmai pentru că se considera că întregul ansamblu vegetal oferă cele mai bune rezultate.

Cum se recoltează corect florile de tei

Pentru a beneficia de toate proprietățile plantei, florile trebuie culese împreună cu bracteele, în zile însorite și uscate, după ce roua s-a evaporat.

Specialiștii recomandă evitarea recoltării imediat după ploaie, deoarece umiditatea poate favoriza apariția mucegaiului în timpul uscării.

De asemenea, este important ca florile să fie culese din zone cât mai puțin poluate, departe de șosele intens circulate sau de surse industriale de poluare.

Cum se usucă florile de tei pentru a-și păstra proprietățile

După recoltare, florile și bracteele trebuie întinse într-un strat subțire, într-un loc bine aerisit, ferit de razele directe ale soarelui.

Expunerea la temperaturi foarte ridicate poate reduce cantitatea de uleiuri volatile și poate afecta aroma caracteristică a teiului.

După uscare, plantele se păstrează în pungi de hârtie, săculeți din pânză sau recipiente închise ermetic, ferite de lumină și umezeală.

De ce este atât de apreciat ceaiul de tei

Ceaiul de tei este unul dintre cele mai consumate ceaiuri din România datorită efectului său calmant. Acesta este folosit tradițional pentru reducerea stresului, relaxare și susținerea unui somn odihnitor.

În plus, infuzia de tei este apreciată în sezonul rece, fiind utilizată ca adjuvant în răceli și stări febrile.

Tocmai de aceea, cunoscătorii recomandă să nu fie îndepărtate bracteele în timpul recoltării. Deși sunt adesea considerate simple frunze fără importanță, acestea contribuie la calitatea și proprietățile produsului final, fiind o parte valoroasă a florii de tei.

Orașul care instalează sute de senzori inteligenți pe străzi. Ce pot detecta și de ce stârnesc dezbateri despre supraveghere
Revista presei
Digi24
Ce arată primele rezultate ale necropsiei în cazul medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca Data publicării: 08.06.2026 14:1
Profit.ro
Tesla revine spectaculos când toată lumea îi anunța sfârșitul. Strategie în trei puncte pentru Elon Musk în Europa
Romania TV
Imagini SPECTACULOASE de la petrecerea de moț a fiului lui Ianis Hagi. Bunicul Gică i-a organizat un party de vis, la Athénée Palace. Au luat parte numeroși fotbaliști și vedete / GALERIE FOTO
Femeia.ro
Apariția care a emoționat Marea Britanie! Kate Middleton și Regele Charles, reuniți pentru o cauză care le-a schimbat viața.
Adevarul
Exodul din armata lui Putin. „Criza dezertărilor din Rusia începe să semene cu dezastrul din Primul Război Mondial”, susține un activist rus
Playsport.ro
Permisul de conducere dispare așa cum îl știm. Bruxellesul pregătește documentul digital pe telefon
Caloria.ro
4 comportamente care pot indica o copilărie marcată de lipsa afecțiunii emoționale, potrivit psihologilor
Bucuresti.ro
Unde se fac angajări în București în vara lui 2026