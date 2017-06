De dragul vizualizărilor pe YouTube, și-a omorât partenerul de viață din greșeală

Din cauza concurenței acerbe dintre vloggerii de pe YouTube, nu ar trebui să vină ca o surpriză că cineva și-a ucis partenerul de viață din imprudență.

Vlogging-ul este una dintre cele mai plăcute activități online din toate timpurile. Faci ceea ce-ți place și, cu un pic de noroc, s-ar putea să ajungi să câștigi și bani din asta. Întregul sistem implică însă o cantitate semnificativă de efort, disciplină și originalitate. Ideal ar fi să nu implice și o doză semnificativă de inconștiență, cum s-a întâmplat în cazul a doi tineri din Norman County, Minnesota.

Cei doi americani, ea în vârstă de 19 ani și el în vârstă de 22 de ani, erau părinții unui copil mic. De câteva luni s-au apucat de vlogging, iar activitatea lor online implica diverse poante și clipuri amuzante. Din păcate, lucrurile au deviat când Monalisa Perez și Pedro Ruiz au decis să facă un clip extrem în speranța obținerii unei explozii a numărului de abonați. Conform celor de la BuzzFeed News, Perez și-a omorât prietenul din greșeală încercând să filmeze un clip menit să fie amuzant.

Premisa a fost simplă. Cuplul s-a decis să imortalizeze un clip în care Monalisa Perez îl împușcă pe Pedro Ruiz în timp ce acesta se apără cu o enciclopedie foarte groasă. Cum era însă de așteptat, cartea nu a reușit să oprească glonțul, iar Perez s-a arătat nevoită să sune la salvare pentru a raporta accidentul. Nu a durat mult până când Monalisa Perez a fost acuzată de omor din imprudență și a ajuns la închisoare în așteptarea procesului.

Dacă te uiți pe canalul de YouTube La MonaLisa al celor doi, nici unul dintre clipurile online nu au un număr fabulos de vizualizări sau sunt spectaculoase în vreun fel. Ultimul clip a fost postat în urmă cu două zile.

Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever😳😳 HIS idea not MINE🙈

— Monalisa Perez (@MonalisaPerez5) June 26, 2017