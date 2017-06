Banca Transilvania și-a prezentat noile ceasuri BT contactless în cadrul evenimentului Techsylvania 2017 și am aflat mai multe despre acestea.

Ceasurile BT contactless prezentate ieri de către Banca Transilvania ajută compania să facă un pas înainte în ceea ce privește inovația, sporind totodată și confortul clienților. La bază avem de-a face cu ceasuri Mondaine, astfel că poți fi sigur că la încheietura mâinii vei avea un ceas de calitate. Banca îți oferă mai mult decât un ceas, dându-ți posibilitatea să-ți plătești cumpărăturile cu accesoriul, așa cum ai face-o cu cardul.

Fiecare dintre ceasurile disponibile vine dotat cu un ”card” în miniatură, acesta fiind legat la contul tău curent deschis la Banca Transilvania. Oricând ajungi într-un magazin unde există POS-uri compatibile contactless, trebuie doar să-ți duci ceasul în dreptul senzorului pentru a efectua plata. La fel ca în cazul cardurilor contactless, și ceasurile BT îți permit să plătești fără cod PIN dacă ai făcut cumpărături cu o valoare mai mică de 100 de lei. Mai multe detalii despre ceasuri veți putea afla în cadrul unui hands-on pe care îl vom transmite live, astăzi, pe pagina playtech.

Ceasurile au fost nu doar expuse în spațiul BT, ci au fost și prezentate de către Gabriela Nistor, Director General Adjunct – Retail, în cadrul Băncii Transilvania. Aceasta a luat cuvântul în panelul Future of Banking, desfășurat ieri seară în cadrul evenimentului Techsylvania. În cadrul panelului am aflat că ceasurile sunt doar o mică parte dintr-un puzzle mai mare, al cărui scop este îmbunătățirea semnificativă a serviciilor oferite clienților.

Banca Transilvania dorește ca proprii clienți să beneficieze de un confort mult mai mare nu doar în timpul plăților, ci și în timpul altor interacțiuni cu serviciile bancare. Chiar dacă băncile, prin prisma dimensiunilor și nu numai, sunt entități ceva mai conservatoare, asta nu înseamnă că nu e timpul să fie făcute schimbări în favoarea clientului. Reducerea eforturilor necesare pentru diverse activități este necesară, iar doamna Nistor ne-a dat un mic indiciu, afirmând că alte noutăți vor fi anunțate la momentul potrivit.

Tot ieri am avut ocazia să îl ascultăm și pe Tiberiu Moisă, care a discutat în cadrul panelului ”Investing in the local ecosystem”. Cluj-Napoca pare să fie un loc din ce în ce mai bun pentru investiții, iar dl. Moisă, discutând despre creșterea companiilor, dă chiar exemplul Băncii Transilvania, care a pornit de la o bancă mică, locală, și a ajuns la o bancă importantă la nivel național.