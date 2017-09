Viitorul aparține inteligenței artificiale, conform lui Putin

Deși nu duceam lipsă de afirmații îngrijorătoare referitoare la viitorul inteligenței artificiale, Vladimir Putin a făcut câteva declarații demne de luat în seamă.

În ultimii ani, mai multe personalități din domeniile tehnologiei și științei au făcut publice niște ipoteze îngrijorătoare referitoare la evoluția inteligenței artificiale. Elon Musk, Stephen Hawking și Bill Gates sunt doar câteva nume care ne-au avertizat că evoluția nesupravegheată atent a inteligenței artificiale va fi în defavoarea omenirii. Prea puțini se așteptau însă ca Vladimir Putin, președintele Rusiei să facă afirmații pe un ton la fel de îngrijorător.

„Viitorul aparține inteligenței artificiale”, a afirmat Putin în cadrul unui forum pentru orientare în carieră destinat studenților. În opinia liderului de la Kremlin, cine va reuși să domine acest domeniu va conduce lumea. Aceste cuvinte nu fac decât să ne avertizeze de intențiile Rusiei în domeniu și de investițiile semnificative pe care le va face Vladimir Putin în cercetarea inteligenței artificiale.

Putin a mai ținut să afirme că un monopol al unui stat în domeniul inteligenței artificiale nu este ideal. În opinia sa, orice descoperire trebuie partajată cu întreaga lume, la fel cum el partajează detaliile tehnice ale tehnologiei nucleare pe care o deține Rusia. Deși este greu de crezut că una dintre cele mai mai mari puteri ale lumii își va face publice toate descoperirile în domeniul inteligenței artificiale, intenția este una lăudabilă. Rămâne să vedem în timp cât de transparenți vor fi rușii când vine vorba de IA.

În perspectiva lui Elon Musk, competiția pentru dominație în domeniul inteligenței artificiale a început de mult la nivelul mai multor nații. Pe termen lung, „va reprezenta cea mai probabilă cauză pentru al treilea război mondial”, conform spuselor fondatorului Tesla. Una peste alta, evoluția tehnologică foarte rapidă trebuia de mult să ridice niște semne importante de întrebare și este îmbucurător că astfel de subiecte ajung în lumina reflectoarelor înainte să fie prea târziu.

China, Russia, soon all countries w strong computer science. Competition for AI superiority at national level most likely cause of WW3 imo.

— Elon Musk (@elonmusk) September 4, 2017