Următoarele ediții ale Jocurilor Olimpice vor avea parte de conținut video exclusiv pe Facebook

Că Facebook își promovează din ce în ce mai mult uneltele video nu mai e un secret pentru nimeni. După ce numeroase publicații online și-au construit adevărate imperii multimedia pe Facebook, vine și rândul televiziunilor să se extindă pe această platformă și să încerce să atragă un public mai numeros.

Eurosport anunță semnarea unui acord cu NowThis, una dintre cele mai cunoscute companii ce realizează conținut pentru rețelele de socializare, parte a Group Nine Media.

În cadrul acestui parteneriat și ca parte a acoperirii asigurate de Eurosport pentru Jocurilor Olimpice 2018-2024, NowThis va produce conținut video pentru rețelele de socializare.

Pornind de la o vastă arhivă de conținut sportiv la care Eurosport va oferi acces, NowThis va lansa NowThis Sports, o platformă dedicată ce va fi disponibilă în Europa, începând din luna mai a acestui an. În plus, Eurosport va desemna o echipă de vânzări de publicitate, ce va avea exclusivitate în Europa, pentru platforma NowThis Sports. Acest anunț vine în contextul unei investiții de 100 de milioane de dolari pe care Discovery a făcut-o anul trecut în cadrul unui parteneriat cu Group Nine Media.

NowThis Sports va aborda subiectele în nota caracteristică, concentrându-se pe latura emoțională a poveștilor sportivilor. Conținutul creat va fi disponibil atât pe paginile internaționale Eurosport, cât și pe cele locale, inclusiv în România.

Mai exact, cei de la NowThis Sports se vor ocupa de minidocumentare, dar și de portrete ale atleților. Primul conținut de acest gen îl vom vedea odată cu demararea Jocurilor Olimpice din 2018.

„Eurosport dorește să ofere tot mai mult conținut sportiv premium, relevant la nivel local și exclusiv în toată Europa. Vrem să interacționăm mai mult cu fanii noștri, dar și cu un segment nou de public, mai tânăr, care consumă conținutul pe mobil,” a declarat Peter Hutton, CEO Eurosport. „Acest parteneriat cu NowThis ne dă ocazia să spunem poveștile acestea într-o manieră modernă, conectând publicul pasionat cu sportivii favoriți.”