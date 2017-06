Un polițist din Craiova a încercat să vândă o bombă pe internet

Deși pare un scenariu desprins dintr-o comedie neagră, un polițist din Dolj, județul Craiova, riscă o pedeaspă de la 1 la 5 ani după ce a postat o bombă pe internet.

Auzim deseori afirmații care încep cu ,,Doar în România…”, dar niciodată nu s-au potrivit mai bine decât în cazul lui Marius Jipea, un ajutor de șef de post dintr-o comună craioveană. După ce a a fost anunțat că s-a găsit o bombă ce pare a fi din al doilea război mondial, polițistul s-a gândit că cea mai bună soluție este de a o posta pe OLX. În loc să cheme niște experți să o verifice, în situația respectivă decizia sa a fost că se poate îmbogăți.

Nu a cerut decât 5000 de lei negociabil în anunțul de mai jos. Partea amuzantă este că nici măcar nu s-a aflat în posesia bombei. Sătenii din comuna Coțofenii din Față au sesizat atât pompierii, cât și pe Marius Jipea în momentul în care au descoperit obuzul pe malul Jiului. În timp ce adjunctul șefului de post a imortalizat câteva fotografii cu telefonul pentru a posta bomba pe internet, pompierii au ridicat bomba de la fața locului.

Cum era de așteptat, nu a durat mult până când anunțul a atras atenția Serviciului de Arme şi Substanţe Periculoase, iar Jipea a ajuns în fața procurorilor cu dosar penal.„S-a întocmit dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă de la 1 la 5 ani“, a declarat Paula Baciu, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova. În urma situației neplăcute, polițistul responsabil de întreaga situația a afirmat că el a făcut o glumă pe internet ce i s-a părut nevinovată, mai ales că nu s-a aflat în posesia bombei.

„Doamne fereşte de aşa ceva! Cum să vândă el o bombă pe internet? Ar trebui pedepsit şi mutat disciplinar în altă comună. Nu am mai auzit ca un poliţist să ajungă să vândă bombe. Poate este terorist şi noi nu ştim acest lucru. Am rămas fără cuvinte când am aflat ce a făcut.“ Pentru că nu puteau lipsi declarațiile încărcate de substanță ale localnicilor din zonă, cei de la Adevărul au obținut câteva declarații de la consătenii lui Jipea.