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Vacanțe și turism

Greșeala care îți poate aduce costuri uriașe la telefon în vacanță. Avertismentul ANCOM pentru românii care pleacă în străinătate

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Greșeala care îți poate aduce costuri uriașe la telefon în vacanță. Avertismentul ANCOM pentru românii care pleacă în străinătate
O simplă setare lăsată activă pe telefon poate transforma concediul într-o surpriză neplăcută la întoarcere

O simplă setare lăsată activă pe telefon poate transforma concediul într-o surpriză neplăcută la întoarcere. Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) atrage atenția că utilizarea necorespunzătoare a roamingului poate genera costuri foarte mari, mai ales în anumite destinații turistice populare.

Mulți utilizatori presupun că regulile europene privind roamingul se aplică peste tot, însă realitatea este diferită, iar unele țări rămân în afara sistemului care permite utilizarea telefonului în condiții similare celor din România.

Unde funcționează regula „Roam like at home”

În statele Spațiului Economic European (SEE), românii pot utiliza serviciile de voce, SMS și internet mobil fără taxe suplimentare, în limitele politicii de utilizare rezonabilă stabilite de operatori.

Pe lângă țările Uniunii Europene, această facilitate se aplică și în Norvegia, Islanda și Liechtenstein. De la începutul anului 2026, Republica Moldova și Ucraina au fost incluse în zonele în care utilizatorii beneficiază de condiții similare celor din România.

Există însă și destinații foarte populare care nu fac parte din acest sistem, printre care Marea Britanie, Elveția, Monaco și Andorra.

Greșeala care poate genera facturi neașteptate

ANCOM avertizează asupra fenomenului de roaming involuntar, întâlnit frecvent în zonele de frontieră. În astfel de situații, telefonul se poate conecta automat la rețeaua unui operator dintr-un stat vecin, chiar dacă utilizatorul se află încă pe teritoriul României.

Dacă respectiva rețea aparține unei țări care nu este inclusă în sistemul european de roaming, utilizatorul poate acumula costuri suplimentare fără să își dea seama.

Pentru a evita astfel de situații, specialiștii recomandă selectarea manuală a rețelei mobile și verificarea setărilor de roaming înainte de plecarea în vacanță.

Cât pot ajunge să coste apelurile și internetul

În statele din afara SEE, tarifele nu sunt reglementate la nivel european și pot fi semnificativ mai mari.

Potrivit ANCOM, apelurile efectuate în roaming pot ajunge la aproximativ 2,61 euro pe minut, iar traficul de date poate costa până la 4,76 euro pentru un singur MB consumat.

De asemenea, unii operatori activează automat pachete de roaming la prima utilizare a serviciilor în străinătate. Astfel, chiar și un apel foarte scurt sau consumul unui singur MB poate declanșa taxarea întregului pachet inclus în ofertă.

Ce trebuie să verifici înainte de plecare

Pentru a evita facturile neașteptate, ANCOM recomandă verificarea condițiilor contractuale și a tipului de abonament sau cartelă utilizată.

Există oferte care includ roaming și altele care permit utilizarea serviciilor doar pe teritoriul României. Înainte de plecare, utilizatorii pot solicita informații suplimentare operatorului și pot activa opțiuni dedicate pentru țara în care călătoresc.

În cazul apariției unor probleme legate de serviciile de roaming, utilizatorii trebuie să contacteze mai întâi furnizorul de servicii. Dacă situația nu este soluționată, aceștia pot depune o sesizare către ANCOM.

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