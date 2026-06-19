Greșeala care îți poate aduce costuri uriașe la telefon în vacanță. Avertismentul ANCOM pentru românii care pleacă în străinătate

Unde funcționează regula „Roam like at home”

În statele Spațiului Economic European (SEE), românii pot utiliza serviciile de voce, SMS și internet mobil fără taxe suplimentare, în limitele politicii de utilizare rezonabilă stabilite de operatori.

Pe lângă țările Uniunii Europene, această facilitate se aplică și în Norvegia, Islanda și Liechtenstein. De la începutul anului 2026, Republica Moldova și Ucraina au fost incluse în zonele în care utilizatorii beneficiază de condiții similare celor din România.

Există însă și destinații foarte populare care nu fac parte din acest sistem, printre care Marea Britanie, Elveția, Monaco și Andorra.

Greșeala care poate genera facturi neașteptate

ANCOM avertizează asupra fenomenului de roaming involuntar, întâlnit frecvent în zonele de frontieră. În astfel de situații, telefonul se poate conecta automat la rețeaua unui operator dintr-un stat vecin, chiar dacă utilizatorul se află încă pe teritoriul României.

Dacă respectiva rețea aparține unei țări care nu este inclusă în sistemul european de roaming, utilizatorul poate acumula costuri suplimentare fără să își dea seama.

Pentru a evita astfel de situații, specialiștii recomandă selectarea manuală a rețelei mobile și verificarea setărilor de roaming înainte de plecarea în vacanță.

Cât pot ajunge să coste apelurile și internetul

În statele din afara SEE, tarifele nu sunt reglementate la nivel european și pot fi semnificativ mai mari.