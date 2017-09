Un album Wu-Tang Clan ar putea fi cel mai scump produs pe eBay

Albumul Once Upon a Time in Shaolin al celor de la Wu-Tang Clan a fost creat într-un singur exemplar, iar acum a ajuns pe eBay la licitație.

Membrii grupului de raperi Wu-Tang Clan au luat o decizie foarte ciudată când vine vorba de ultimul lor album. După o pauză de aproape un deceniu, aceștia au decis să publice un album nou într-un singur exemplar. Încastrat într-o cutie frumoasă din metal și cu sigla Wu-Tang pe deasupra, exemplarul avea un preț de achiziție de două milioane de dolari. În mod suspect, cineva a decis să facă respectiva investiție, chiar dacă, în teorie, venea cu câteva limitări.

Cei de la Wu-Tang Clan au afirmat că persoana care va cumpăra Once Upon a Time in Shaolin se va angaja să nu îl comercializeze la rândul său sau să facă bani din el până în anul 2103. În același timp, nu avea voie să publice melodiile pe internet sau să le facă publice în orice formă.

În 2015, cumpărătorul albumului Wu-Tang Clan a fost Martin Shkreli, cunoscut și sub numele de ”pharma bro”. Acesta este unul dintre cei mai rău-famați indivizi la nivel global, fiind responsabil de unul singur de creșterea prețului unui medicament pentru tratamentul SIDA cu 5000%.

În prezent, Shkrelli trece printr-o perioadă financiară destul de dificilă, cu mai multe procese pe rol, dintre care unele au fost deja pierdute. În acest set de circumstanțe, a decis să posteze albumul său de la Wu-Tang Clan pe eBay, contrar indicațiilor detaliate mai sus ale artiștilor. Once Upon a Time in the Shaolin este pus la licitație, iar până la această oră, a atins deja pragul de un milion de dolari.

Partea penibilă este că Shkreli a amenințat că ar putea anula licitație în orice moment. În plus, a afirmat că ar putea strica albumul din frustrare. Ca referință, nici măcar nu l-a ascultat integral. În schimb, după victoria lui Donald Trump, a postat câteva bucăți din piese pe YouTube.