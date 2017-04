Uber te lasă să-ți schimbi punctul de plecare după inițierea cursei

Trecând peste dificultățile din anumite teritorii, popularitatea Uber este semnificativă, iar actualizările regulate facilitează creșterea cotei de piață.

Dacă locuiți în câteva orașe mari din România sau ați trecut prin București în ultimul an, este foate probabil să fi încercat Uber. Motivul pentru acel gest are legătură cu faptul că prima cursă este gratuită în limita a 15 lei și ar fi păcat să nu vedeți despre ce este vorba în numeroasele dezbateri online. Din păcate, serviciul este departe de a fi perfect, iar pe lângă problemele semnificative de imagine cauzate de fostul director, aplicația are nevoie de câteva actualizări importante de funcționalitate.

În momentul în care faci o comandă cu Uber, te bazezi destul de mult pe modulul GPS din telefon. Aplicația omonimă te localizează, introduci manual destinația și începi căutarea unei mașini. În momentul în care nu ești însă atent sau te afli într-o zonă cu o recepție GPS slabă, este foarte probabil ca localizarea inițială să fi fost defectuoasă. Dacă îți dai seama de greșeală după ce ai chemat mașina, întâmpini o dilemă. Fie anulezi cursa, fie începi să te deplasezi pe jos către punctul în care îți va ajunge mașina. În teorie, soluția mai simpă este să anulezi cursa, dar dacă faci respectivul gest prea târziu, vei achita o taxă.

Pe viitor, nu va mai exista această problemă. Utilizatorii de Uber din Statele Unite ale Americii, Canada și Regatul Unit au putut deja să experimenteze o soluție mai deșteaptă la această problemă. Este vorba de un update la aplicație ce vă permite să modificați punctul de plecare chiar și după plasarea comenzii. Conform comunicatului oficial pe marginea acestei funcții noi, primele teste s-au reflectat într-un număr semnificativ redus de comenzi anulate. Asta înseamnă că atât șoferii, cât și utilizatorii serviciului vor avea de câștigat.

Propagarea noii funcții pentru toții utilizatorii de Uber va dura câteva săptămâni și va începe cu posesorii de iPhone. Pentru a modifica punctul de plecare al cursei după ce un șofer a început să vină spre tine, apasă Edit în dreptul punctul de plecare, introdu adresa corectă și confirmă. Șoferul va fi notificat de schimbare, iar ruta îi va fi actualizată.