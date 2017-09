Compania din spatele Google ar putea investi în cel mai mare rival Uber

Alphabet Inc. a avut câteva discuții în ultimele săptămânii cu Lyft Inc. cu privire la o potențială investiție care să concureze cu Uber Technologies Inc.

Informațiile au fost fost scoase la iveală de către oameni familiarizați cu acest parteneriat, însă au dorit să rămână anonimi, deoarece discuțiile au fost private. O astfel de susținere de la una dintre cele mai mari companii din Silicon Valley ar putea fi un pas important pentru compania Lyft care se luptă cu Uber Technologies Inc. pentru cota de piață.

Încă nu este clar cât de mare ar putea fi investiția, însă se vorbește de aproximativ un miliard de dolari care ar putea veni de la Google sau CapitalG, potrivit Bloomber. Cu un miliard de dolari suplimentar, Lyft va fi capabil să-și asigure independența pentru viitorul apropiat, aceasta fiind și o prioritate pentru co-fondatorul John Zimmer.

Este posibil, totuși, ca afacerea să nu aibă loc, dar nu se știe, atât timp cât Alphabet și Lyft au refuzat să comenteze zvonurile. Alphabet este acționar Uber, prin intermediul diviziei sale de capital de risc GV. Această relație s-a deteriorat când Waymo, o unitate Alphabet, a dat în judecată Uber în acest an, pentru presupusul furt de secrete comerciale.

Recent, Lyft s-a extins considerabil și au spus că din august sunt disponibili în 40 de state din SUA, care acoperă 94% din populația țării. Lyft a câștigat cota de piață în acest an, pe măsură ce Uber s-a scufundat într-o serie de scandaluri provocate chiar de companie, dar și în mai multe procese de profil înalt.

Dara Khosrowshahi, fostul director executiv al companiei Expedia Inc., a preluat conducerea Uber săptămâna trecută.