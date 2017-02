uBeam a demonstrat cum funcționează încărcarea wireless la distanță

uBeam este o companie destul de misterioasă între cele aflate în Silicon Valley, existând numeroase critici cu privire la invențiile cu care aceștia se laudă.

Compania activează în sectorul încărcării wireless și susține că a reușit să creeze o metodă prin care dispozitivele pot fi încărcate cu adevărat ”fără fir”, indiferent de suprafața pe care acestea se află, mulțumită undelor ultrasonice.

Compania a fost criticată în repetate rânduri deoarece a evitat constant să discute detaliat despre tehnologia creată, dar și să facă demonstrații.

Cu toate acestea, uBeam a trecut peste controverse și a făcut o demonstrație cu privire la tehnologia de încărcare wireless, la Upfront Summit, din Los Angeles. Demonstrația ar fi trebuit să se facă în mod neoficial, deși este ciudată abordarea, având în vedere că fiecare persoană din audiență avea cel puțin un smartphone cu care putea filma. Tocmai asta s-a întâmplat și acum, mai multe videoclipuri cu demonstrația sunt disponibile pe Twitter, arată theverge.com.

Wireless charging of a phone thru the air. Woh. 👏 1st public demo ever @ubeam #UpfrontSummit pic.twitter.com/I6GZx7KDri

— Spencer Rascoff (@spencerrascoff) February 3, 2017