Turneul de tenis de la Wimbledon va putea fi urmărit live și pe Twitter

Turneul de tenis de la Wimbledon este unul dintre cele mai celebre și cele mai vechi din lume. Prima ediție a acestuia a avut loc în 1977 și a oferit de-a lungul timpul o sumedenie de campioni de diferite naționalități. Poate fi considerat cel mai popular turneu de Mare Șlem din calendarul anual, luptându-se în acest top de la egal la egal cu turneul de la Paris, și anume Roland Garros.

Dacă lupta pe drepturile de televizare a Wimbledon este una dintre cele mai acerbe din lume, iată că avem un jucător nou pe această piață , mai puțin convențional. Este vorba de Twitter care a semnat un acord de parteneriat cu turneul care are loc anual la Londra. Compania americană a încercat de mai multe ori în ultima vreme să-și ridice zona de conținut video iar acesta este un pas extrem de important în această direcție.

Chiar dacă nu va transmite meciuri propriu-zise, Twitter va intra în concurență serioasă cu posturile TV de sport deoarece va transmite rezumatele meciurilor de tenis, imagini exclusive de tip ”behind the scenes” cât și interviuri exclusive cu jucătorii și știri. Toate cele de mai sus vor putea fi regăsite pe contul de Twitter The Wimbledon Channel. Astfel că fanii tenisului de cel mai înalt nivel vor putea fi și mai bine conectați în acest an la acțiunea care se petrece în cadrul unuia dintre cele mai mare turnee ale istoriei, notează Digitaltrends.com.

Turneul de tenis de la Wimbledon va începe luni, pe 3 iulie, și se va desfășura timp de două săptămâni, până pe 16 iulie 2017. El are loc în fiecare an în capitala Marii Britanii, Londra, și ne prezintă atât întreceri masculine, cât și feminine. Totalul premiilor în bani oferite la acest turneu de Mare Șlem va fi de peste 36 de milioane de euro. Campionii de anul trecut sunt Andy Murray (masculin) și Serena Williams (feminin).