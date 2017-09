iPhone X s-a lansat ieri, dar dacă nu te-a impresionat noul telefon al celor de la Apple, ai alternative cu Android pe care să le iei în calcul.

La aproximativ jumătate de an după lansare, Samsung Galaxy S8 rămâne, în continuare, o bijuterie, reușind să uimească întotdeauna, chiar și numai prin modul în care se simte telefonul atunci când îl ții în mână. Mai departe, ai ocazia să te bucuri de un ecran Infinity Display, cu raport de aspect de 18,5:9, care îți oferă un telefon mai înalt și mai îngust, dar și o experiență de utilizare mai imersivă. Telefonul are procesorul Exynos 8895, cu arhitectură octa-core, dar și 4GB de memorie RAM. Galaxy S8 vine cu o cameră foto de 12 megapixeli, capabilă să filmeze 4K. Toate detaliile despre S8 le poți găsi AICI, iar dacă ești interesat de fratele său mai mare, S8 Plus, poți intra AICI.

Un alt smartphone cu ecran-vedetă este LG G6, care a debutat cu un display cu raport de aspect de 18:9 și cu o întindere de 80% din suprafața totală a telefonului. Display-ul are diagonala de 5,7 inci și rezoluție de 2880 x 1440 pixeli. LG G6 beneficiază de un procesor puternic, modelul Snapdragon 821, dar și de 4GB de memorie RAM. În plus, bateria are capacitatea de 3300mAh. Telefonul vine cu un sistem de camere duale, ambele având senzori de 13 megapixeli, iar una dintre camere este ideală pentru cadre largi. Toate informațiile despre LG G6 sunt disponibile AICI.

Xiaomi Mi Mix este un alt telefon cu ecran impresionant, suprafața acestuia desfășurându-se pe 83,6% din telefon. Display-ul LCD are diagonala de 6,4 inci și rezoluție de 2040 x 1080 pixeli, oferind același raport de aspect de 18:9. Smartphone-ul se bazează pe același procesor ca G6, modelul Snapdragon 821 de la Qualcomm, iar placa video este Adreno 530. Telefonul nu are slot pentru un card de memorie, dar îți oferă 256 GB de spațiu de stocare, alături de 4 GB de memorie RAM. Nu în ultimul rând, camera foto are senzor de 16 megapixeli, iar bateria este de 4400 mAh. Toate informațiile despre Xiaomi Mi Mix sunt disponibile AICI.