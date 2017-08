Trei laptopuri ultraportabile pe care le poți lua după tine oriunde

Laptopurile ultraportabile sunt perfecte dacă vrei să ai un notebook cu profil slim, cu performanțe bune și care să fie ușor de transportat oriunde ai merge.

Laptopuri ultraportabile: ASUS Zenbook UX310UA-FC555T

Laptopul ASUS Zenbook UX310UA-FC555T cântărește doar 1,45 kilograme și are sub 2 centimetri grosime, iar carcasa de aluminiu îți oferă un design premium. În interior, laptopul ultraportabil vine cu un procesor i3-7100U, de 2,4GHz, care oferă și o placă video integrată Intel HD Graphics 620. Notebook-ul are 4GB de memorie RAM DDR4, iar la capitolul stocare, ai la dispoziție atât un SSD de 128GB, cât și un HDD de 500GB. Ecranul este de 13,3 inci, iar rezoluția este numai bună pentru display, fiind de 1920 x 1080 pixeli. Poți găsi ultraportabilul ASUS Zenbook UX310UA-FC555T AICI sau AICI.

Notebook-uri ultraportabile: ASUS ZenBook 3 UX390UA-GS076T

Modelul ASUS ZenBook 3 UX390UA-GS076T este unul premium, având o carcasă metalică dintr-o singură bucată și culoarea albastru închis, scos în evidență de mici detalii aurii. Laptopul este, într-adevăr, unul ultraportabil, având în vedere că are o greutate de doar 910 grame, iar grosimea nu depășește 11,9 milimetri în cel mai gros punct. Ecranul Full HD are diagonala de 12,5 inci, fiind susținut de o placă video integrată, Intel HD Graphics 620. Laptopul vine cu un procesor i7-7500U, de 2,7GHz, dar și cu 8GB de memorie RAM, astfel încât să nu ai probleme cu vreo aplicație sau când faci multitasking. Notebook-ul ASUS ZenBook 3 UX390UA-GS076T este disponibil AICI sau AICI.

Laptopuri ultraportabile: ASUS Zenbook UX310UA-FC555T

ASUS Zenbook UX310UA-FC555T este un laptop ultraportabil care vine cu o greutate de doar 1,25kg și o grosime de 15,9mm în cel mai gros punct. Laptopul are un procesor i5-7200U, de 2,5GHz, dar și o placă video integrată Intel HD Graphics 620, ideală pentru ecranul Full HD de 14 inci. Notebook-ul vine cu un SSD de 256GB, numai bun pentru stocare și acces foarte rapid la fișiere. Dispozitivul vine și cu 8GB de memorie RAM DDR4, astfel încât să nu ai probleme în multitasking. Toate detaliile despre ASUS Zenbook UX430UA-GV103T sunt disponibile AICI sau AICI.