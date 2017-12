Cele mai bune filme de acțiune care au apărut până acum

Filmele de acțiune și-au făcut simțită prezența încă de la începuturile cinematografiei și asta pentru că temele pe care le abordează sunt diverse.

Poți găsi filme de acțiune și comedie, în care comicul de situație și comicul de replici conturează acțiunea personajelor, poți găsi filme de acțiune și dragoste, în care povestea de iubire prinde viață în timpul acțiunii filmului și multe altele. Tocmai de aceea, filmele de acțiune nu sunt plictisitoare: nu-ți prezintă o singură poveste, ci mai multe care duc la una singură. Mă rog, ideea e că de-a lungul timpului regizorii și scenografii ne-au făcut viața mai frumoasă cu câteva ecranizări de acest fel.

Filme de acțiune: Rush Hour 3 (2007)

Întreaga serie Rush Hour, cu Jackie Chan și Chris Tucker, este bună, însă am ales cel de-al treilea film pentru că este ultimul. Apropo, urmează să apară și Rush Hour 4, dar asta e altă poveste. Ecranizarea îi aduce în prim-plan pe cei doi detectivi, Carte și Lee, care încearcă, prin toate mijloacele, să țină Parisul liniștit, ceea ce e cam greu, având în vedere că mafia chineză, triada din Hong Kong, își face simțită prezența. Un film plin de acțiune, dar, mai ales, de comedie, ce face din Rush Hour 3 un film de văzut, dacă nu ai făcut-o, sau de revăzut oricând.

Filme de acțiune, dragoste și comedie: Knight and Day (2010)

Un film emblematic cu Tom Cruise și Cameron Diaz, Knight an Day este povestea unui ”întâlniri explozive”, cam așa s-ar traduce. Cruise este un frumos agent sub acoperire, care nu are probleme doar cu răufăcătorii, ci și cu colegii care l-au trădat. Între el și pericol intervine o blondă iar de aici povestea începe. Scenariul este plin de replici și situații amuzante, de situații din care scapă ca prin urechile acului, care duc, în cele din urmă, la o frumoasă poveste de dragoste.

Filme de acțiune animate: Kung Fu Panda (2008)

Acțiunea are loc și în filmele animate, iar Kung Fu Panda este unul dintre cele mai bune filme de acest gen. O ecranizare amuzantă, ala care te poți uita liniștit cu familia. Acțiunea este centrată pe un urs panda, mai mult decât îndemânatic, dar care visează să ajungă un veritabil maestru kung fu. Plasat în China antică, populată de o mulțime de animale vorbitoare, care complotează ca Po, ursul panda cu visuri mărețe, să nu realizeze ceea ce-și dorește.

Filme de acțiune amuzante: Ride Along 2

Există o mulțime de variante a scenariului în care un polițist neîndemânatic și unul care știe ce face, formează o echipă și prind criminalii, dar Ride Along are farmecul lui. Poate că asta se datorează actorului Ben Barber, care s-a făcut remarcat prin filmele de comedie. Cum spuneam, Hart și Cube ajung în aceeași echipă și încearcă să se obișnuiască unul cu altul, cu stilul și defectele celuilalt. Asta e mai greu atunci când tu îți pierzi calmul cam din orice, iar colegul tău pare că nu ia nimic în serios.

Filme de acțiune cu război: Dunkirk

Filmele cu și despre război sunt filmele din care înveți istoria, dar și urmările ei. Dunkirk este un astfel de film, care îmbină războiul, urmările și idealurile și îl transformă într-unul foarte bun. Războiul încă mai reprezintă o sursă de inspirație pentru scenariștii, iar ăsta nu poate fi decât un lucru bun. Scenariul prezintă trupe britanice, înconjurate de inamici pe plaja franceză și arată de ce ești în stare când este vorba de țara ta, dar mai ales de viața ta.