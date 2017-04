Timișoreanul care a distribuit pe Facebook poze cu mașinile parcate ilegal de Poliția Locală este sancționat de autorități

Corneliu Vaida, un cunoscut reprezentant al societății civile din Timișoara, a fost amendat de Poliția Locală din pricina unei postări pe Facebook în care i-a numit pe polițiști „nesimțiți”.

Corneliu Vaida a fost invitat la Poliția Locală din Timișoara, unde a fost primit de adjunctul Marius Tirlui și de juristul instituției care i-au transmis că va fi amendat pentru cele două postări făcute pe rețeaua socială Facebook, care conțineau injurii la adresa polițiștilor și imagini cu mașinile pe care aceștia le-au parcat necorespunzător, potrivit adevarul.ro.

Fotografiile pe care Corneliu Vaida le-a distribuit pe pagina sa de Facebook ilustrau două mașini ale Poliției Locale care erau parcate ilegal pe trotuar, blocând circulația pietonilor. Imaginile postate de reprezentantul societății civile din Timișoara erau însoțite de o descriere pe măsură -„Milițiene Cojan (n.r. șeful Poliției Locale), tu și adunătura ta de nesimțiți, ce-ar fi să vă auto-amendați?”.

Întâlnirea de la secție a fost una protocolară și nu avea rolul de amenințare, dar nici de simplu avertisment, ci reprezentanții Poliției Locale l-au informat pe Corneliu Vaida că postarea sa a adus injurii instituției. În final, membrii Poliției Locale au decis să sancționeze comportamentul acestuia și l-au amendat cu o sumă de 900 de lei. Evenimentele nu se încheie aici, iar Corneliu Vaida decide să-și ia soarta în propriile mâini și să ceară dreptate în instanță.

Evenimentele sunt relatate de Corneliu Vaida astfel: „Mi-au adus la cunoştiinţă că s-au simţit lezaţi de poastarea mea. A fost o întâlnire protocolară, oamenii au fost politicoşi. Le-am explicat că dacă cineva blochează accesul pietonilor cu o maşină acela este un nesimţit. Cine parchează aşa cum au parcat ei nu poate fi decât nesimţit. Şi dacă vor să vadă ce înseamnă nesimţit să se uite în DEX. M-au luat cu binişorul, că ar fi mai bine să colaborez cu ei, să îi sesizez când sunt probleme, că ei au şi realizări. Le-am spus că rolul societăţii civile este cu totul să amendeze astfel de derapaje. Amenda pentru fapta mea era între 200 şi 1.000 de lei. Ca să nu-mi dea amenda maximă, am primit 900 de lei. Deşi aveau şi opţiunea unui avertisment. Nu e nicio problemă. Am scris că nu sunt de acord cu cele consemnate în procesul verbal! Am discutat deja cu avocatul, ne vedem în instanţă”, a declarat Corneliu Vaida, după ce a ieşit de la Poliţia Locală.”