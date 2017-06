Tenda AC9 AC1200 este un router dual-band cu un preț accesibil [PLAYTEST]

Cu toate că n-am investit vreodată foarte mulți bani în routere, am avut ocazia să testez modelul Tenda AC9 Ac1200, și mi-am amintit că astfel de dispozitive fac mai mult decât ”să-ți dea net”.

Acum ani buni, când mi-am cumpărat primul router, având nevoie de Wi-Fi pentru un smartphone, am ales o soluție destul de generică pe care am cântărit-o întâi după preț, iar apoi după câteva păreri citite pe internet. S-ar putea să fi contat și că routerul respectiv era negru și nu alb, iar asta se leagă de discuția routerelor care nu vin cu un design atrăgător.

Câțiva ani mai târziu, acel router încă funcționează bine-mersi, deși am descoperit recent că semnalul Wi-Fi nu prea mai trece prin pereții apartamentului în care e instalat. Atunci am înțeles că tehnologiile precum Beamforming+, cu care se mândrește Tenda AC9 AC1200, nu sunt puse doar pentru reclamă, ci au și utilități reale. Tehnologia se adresează dispozitivelor conectate prin WiFi la router, care în mod normal ar pierde din semnal, din varii motive. Am descoperit că smartphone-ul are parte de semnal maxim într-o zonă în care routerul pe care îl folosesc obișnuit reușește să-mi ofere doar jumătate din semnalul obișnuit.

Am intrat direct în subiect mai devreme, discutând despre Beamforming+, dar e cazul să ne întoarcem la router și la ce ai de făcut până să te conectezi la internet cu ajutorul lui. În cutie găsești routerul, încărcătorul, un suport și un cablu de internet. Suportul e relevant deoarece, spre deosebire de majoritatea routerelor pe care ai ocazia să le folosești, Tenda AC9 AC1200 va trebui așezat vertical.

În partea din spate găsim toate porturile și butoanele aferente. Pe lângă portul pentru alimentare și cel pentru internet, routerul vine și cu alte patru porturi Gigabit pe care poți conecta device-uri, dar și cu un port USB 2.0. Ai la dispoziție și slotul pentru resetare, dar și butoanele de configurare WPS și WiFi. Instalarea este neașteptat de simplă și de rapidă: după ce treci de partea fizică, în care trebuie să găsești locul ideal din casă pentru router, iar apoi să conectezi toate cele necesare, te poți muta la PC sau la laptop pentru a configura restul setărilor. Interfața și setările din admin sunt mai mult decât simple, astfel că instalarea n-ar trebui să dureze mai mult de un minut.

Odată instalat, routerul îți pune la dispoziție o mulțime de setări pe care ai de ales dacă le vei folosi sau nu. Tenda AC9 AC1200 merge fără probleme și dacă nu iei la rând toate opțiunile disponibile, dar unele, precum cea de control parental, ar putea fi utile pentru anumiți utilizatori. Nu strică să verificați ocazional dacă routerul are disponibil vreun upgrade de firmware, deoarece Tenda oferă constant astfel de actualizări.

Neavând la îndemână o rețea de 1Gbps, am folosit routerul pe o rețea de 300Mbps, iar Tenda Ac9 AC1200 n-a strâmbat din nas nici la conexiunile pe fir și nici la cele wireless. Probabil cel mai mare avantaj al acestuia e că îți oferă conexiuni dual-band, atât pe 2,4GHz, cât și pe 5GHz. Asta nu e tot: dacă sunteți în căutarea unui router cu o asemenea capabilitate, veți fi plăcut surprinși să descoperiți că acest model de la Tenda este unul dintre cele mai ieftine de pe piață. Într-adevăr, vorbim despre un model entry-level, care nu te pune, totuși, în situații dificile din cauza lipsei vreunei funcții, spre exemplu.

Dacă sunteți în căutarea unui router care este suficient de capabil încât să susțină conexiuni Gigabit și care să vă ajute dacă sunteți amatori de jocuri online sau de streaming de conținut 4K, dar nu vreți să cheltuiți prea mulți bani pentru un dual-band, atunci Tenda AC9 AC1200 este un model demn de încercat. La eMAG, acesta are prețul de 255 de lei și poate fi găsit AICI.