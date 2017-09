Televizoarele OLED Philips vin la timp pentru sesiunile de Netflix & chill din iarnă

Televizoarele OLED nu mai sunt o surpriză, dar e frumos să vezi cum unele branduri reușește să se remarce încă. Philips, în cazul de față, are câteva atuuri.

La IFA 2017 au fost aduse televizoarele Philips OLED atât cu Ambilight, cât și cu diagonale și rezoluții impresionante. Însă mai interesant e că are procesor nou de imagine, denumit P5, iar sistemul de operare a rămas Android, dar care folosește un procesor cu patru nuclee.

În funcție de unde folosești un televizor, se vede mai bine sau mai prost. Cel mai indicat ar fi să-l ai într-o cameră întunecată, iar atunci îți poți da seama de calitatea imaginii. Chiar și așa, Philips susține că nou motor de procesare Philips P5 oferă o îmbunătățire a performanței de 50% față de motorul anterior Perfect Pixel Ultra HD. De unde trage concluzia că seria OLED dispune de imaginea cu cea mai bună calitate, având un indice de performanță de 3800 PPI.

Totodată, procesorul P5 îmbunătățeste cu 25% funcțiile de procesare și cu 25% energia de procesare. Tehnic, analizează, descompune și tratează individual fiecare din cele cinci variabile care definesc calitatea imaginii: sursa, claritatea, culoarea, contrastul și mișcarea. În fine, asta e descrierea. Cum se vede în realitate? Foarte bine. Cel mai frumos lucru la produsele Philips rămâne însă Ambilight, că-ți dă senzația de imersiune.

Din ce am văzut la IFA 2017, Philips nu are o problemă cu calitatea ecranelor, în continuare te pot surprinde cu nuanțele de culoare, nivelurile de contrast și design, doar că unde am îndoieli e la Android. Compania a pus pe seria de televizoare OLED versiunea Android M, deja cam depășită. Sony folosește la fel, iar principalul avantaj e deja accesul la un magazin consistent cu aplicații (față de unul creat de la zero). Dar Android e încă în urma webOS și Tizen (LG, respectiv Samsung).

Așa că poți măcar să te bucuri de imagine, chiar dacă de funcționalitățile smart nu prea ai parte sau se întâmplă cu lag. Și că tot ziceam mai sus de Ambilight, Philips susține că sistemul trilateral Ambilight Spectra XL poate îmbunătăți constant culorile vibrante și contrastul ridicat de care dispune deja televizorul.

Și mai e vorba și de sunet, iar Philips spune despre modelul 9603 că îl are integrat în design. Are un sistem high-end 6.1, încorporat în cadru alcătuit din șase difuzoare frontale, integrate în baza de sunet acoperită de un înveliș de aluminiu Kvadrat. Baza în care este implementat sistemul de sunet poate fi utilizată fie pe masă, fie pe un suport montat în perete.