Telefoane cu fast charge: șapte smartphone-uri care se încarcă imediat

Cele mai bune telefoane cu fast charge excelează și printr-o multitudine de alte funcții, dar astăzi vă prezentăm recomandări pe baza acestui aspect-cheie.

Când vine vorba de telefoane cu fast charge, diferențele de timpi de încărcare nu sunt extrem de mari, dar pot să conteze destul de mult dacă ești pe fugă. Un telefon care se încarcă în 15 minute suficient de mult cât să-l folosești preț de câteva ore este necesar, mai ales dacă ai de făcut multe drumuri și nu ai mereu timp pentru o încărcare completă.

Telefoane cu fast charge: Huawei Nexus 6P

Huawei Nexus 6P este primul smartphone cu încărcare rapidă pe care îl prezentăm. Acesta are o baterie destul de mare, cu o capacitate de 3450mAh. Ai crede că va dura ceva timp până să încarci la capacitate maximă un asemenea acumulator, dar 6P are nevoie de doar o oră și 29 de minute pentru o încărcare completă. Telefonul are încărcător bazat pe mufă USB Type-C, astfel că este facilitată funcția de fast charge. Poți găsi Huawei Nexus 6P aici.

Telefoane cu fast charge: Samsung Galaxy Note 5

Samsung Galaxy Note 5 încă rămâne un telefon de top, iar prin intermediul încărcării rapide, poate fi un partener extrem de util de-a lungul zilei. Cu toate că smartphone-ul folosește o mufă clasică, micro USB, pentru încărcare, acesta este capabil să ajungă la 100% în doar o oră și 21 de minute, pornind cu o baterie complet descărcată. Samsung Galaxy Note 5 are și o durată de viață a bateriei peste medie și poate fi găsit aici.

Telefoane cu fast charge: Oneplus Three

Oneplus Three vine cu o baterie de 3000 mAh care poate fi încărcată cu ușurință, astfel încât să nu-ți lași telefonul deoparte pentru prea mult timp. Mulțumită conectorului USB Type-C, acesta ajunge la capacitate maximă a bateriei în doar o oră și 14 minute. În plus, dacă ai doar 15 minute la dispoziție să-ți încarci smartphone-ul, acesta poate ajunge până la 32% din capacitatea totală a acumulatorului, mulțumită tehnologiei Dash Charge. Oneplus Three este disponibil aici.

Telefoane cu fast charge: Google Pixel

Primul telefon care poartă brandul Google este un smartphone extrem de popular, iar specificațiile sunt pe măsura acestei popularități. Când vine vorba de încărcarea rapidă, Google Pixel are nevoie de o oră și 35 de minute pentru a ajunge la capacitate maximă. Dacă nu ai chiar atât de mult timp la dispoziție, poți să-ți lași telefonul la încărcat 15 minute pentru 26%, sau 30 de minute pentru 42%. Google Pixel poate fi găsit aici.

Telefoane cu fast charge: Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S7 Edge excelează din foarte multe puncte de vedere, fiind lesne de înțeles de ce este un flagship de top pe piață. Telefonul beneficiază de funcția Quick Charge 2.0 și se bazează pe clasicul micro USB pentru încărcare. Cu toate acestea, mulțumită tehnologiei de încărcare rapidă, bateria de 3600 mAh ajunge la capacitate maximă în doar o oră și 26 de minute. Samsung Galaxy S7 Edge este disponibil aici.

Telefoane cu fast charge: LG G5

LG G5 este unul dintre cele mai bune telefoane pe care te poți baza dacă ai nevoie de încărcare rapidă. În doar o oră și 16 minute, bateria acestuia, cu o capacitate de 2800 mAh, poate ajunge de la 0 la 100%. În plus, telefonul obține scoruri bune și la încărcarea de 15 sau de 30 de minute, ajungând la o încărcare a bateriei de 33%, respectiv 61%. Poți să citești mai multe detalii despre LG G5 aici.

Telefoane cu fast charge: HTC 10

HTC 10 intră în topul telefoanelor recomandate pentru funcția de încărcare rapidă, având capacitatea de a ajunge de la 0 la 100% în o oră și 40 de minute. Bateria de 3000 mAh se descurcă destul de bine și când vine vorba de încărcări limitate. Astfel, în 15 minute, acesta ajunge la 24%, iar în 30 de minute, poate ajunge la 45% din capacitatea totală. Telefonul compensează și prin durata de viață a bateriei destul de bună. HTC 10 este disponibil aici.