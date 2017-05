Telefoane cu cameră bună: Cinci modele care fac poze perfecte

Dacă îți place să faci fotografii, dar nu vrei să cari un aparat foto după tine, te poți orienta către telefoane cu cameră bună care te pot ajuta în orice situație.

Telefoanele au evoluat destul de mult în ultimii ani și au devenit indispensabile, tocmai prin multitudinea de funcții pe care o pun la dispoziție utilizatorilor. Poți să faci o mulțime de lucruri cu un smartphone, fie că trebuie să rezolvi ceva pentru serviciu, pentru școală, sau că vrei să te distrezi.

Oricum ar fi, nu e deloc rău să ai ca reper o listă de telefoane cu cameră bună, pe care te poți baza când ai nevoie să faci fotografii clare. O cameră foto care scoate poze de calitate nu este și cea care are cei mai mulți megapixeli, iar mai jos aveți un top cinci al celor mai bune camere de pe smartphone-uri.

Telefoane cu cameră bună: HTC U11

HTC U11 ocupă prima poziție în topul celor de la DxOMark, cu 90 de puncte obținute de camera foto. Aceasta are un senzor de 12 megapixeli și bliț cu dual LED, fiind capabilă să filmeze la rezoluții 4K. Camera beneficiază de stabilizare optică, de funcția UltraSpeed Autofocus și de un senzor BSI. În plus, telefonul nu lasă de dorit nici când vine vorba de restul specificațiilor, fiind dotat cu un procesor Snapdragon 835 și cu 4GB de memorie RAM. Ecranul Super LCD 5 are rezoluția de 2560 x 1440 pixeli, aceasta fiind ideală pentru diagonala de 5,5 inci. Toate detaliile despre HTC U11 le găsești AICI.

Telefoane pentru poze: Google Pixel

Google Pixel ocupă locul doi în acest top al telefoanelor cu cameră bună, obținând 89 depuncte de la DxOMark. Smartphone-ul are o cameră cu senzor de 12,3 megapixeli și este capabil să filmeze la rezoluții 4K. Apertura este de f/2.0, iar camera are și autofocus cu detecție laser. Între restul specificațiilor smartphone-ului amintim procesorul Snapdragon 821 și cei 4GB de memorie RAM. Ecranul nu dezamăgește, display-ul AMOLED având rezoluția de 1920 x 1080 pixeli și diagonala de 5 inci. Toate informațiile despre Google Pixel sunt disponibile AICI.

Telefoane cu cameră bună: HTC 10

HTC 10 obține 88 de puncte de la DxOMark pentru camera foto și intră în acest top pe locul trei. Smartphone-ul îți oferă o cameră foto cu senzor de 12 megapixeli și bliț dual LED, dar și alte funcții, precum stabilizare optică, senzor BSI, detectarea feței sau fotografie în rafală până la 8 cadre pe secundă. Telefonul îți pune la dispoziție și 4GB de memorie RAM și un procesor quad-core, Snapdragon 820. Ecranul nu este nici el de neglijat, având rezoluția de 2560 x 1440 pixeli și diagonala de 5,2 inci. Toate specificațiile smarpthone-ului HTC 10 îți stau la dispoziție AICI.

Telefoane pentru poze: Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 este unul dintre cele mai bune telefoane din 2017, iar smartphone-ul impresionează și la capitolul cameră, oferind un senzor de 12 megapixeli, în combinație cu o apertură de f/1,7. Smartphone-ul poate filma 4K, iar conținutul poate fi urmărit apoi pe ecranul cu rezoluție de 2960 x 1440 pixeli și diagonala de 5,8 inci. Ai la dispoziție un procesor Snapdragon 835 și 4GB de memorie RAM, dar și o mulțime de alte funcții care fac din S8 un telefon de top. Toate aceste funcții sunt detaliate AICI.

Telefoane cu cameră bună: Huawei P10

Huawei P10 obține 87 de puncte de la DxOMark pentru camera foto, care este de fapt un sistem de camere duale. Una are un senzor de 20MP, în timp ce a doua îți oferă 12MP. Apertura este de f/2,2, iar sistemul optic este creat în parteneriat cu Leica și are și stabilizare optică. Telefonul nu se lasă mai prejos nici când vine vorba de alte funcții, având în vedere că oferă 4GB de RAM și se bazează pe procesorul Kirin 960. Ecranul are diagonala de 5,1 inci și rezoluție Full HD, iar mai multe informații despre telefon poți găsi AICI.