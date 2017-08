Trei telefoane pe care să ți le permiți chiar și după vacanța de vară

Cu siguranță ai văzut până acum diverse telefoane ASUS cu prețuri bune, dar dacă nu te-ai convins până acum, noi avem trei recomandări de care să ții cont.

Cu toate că vorbim despre un nume cunoscut mai ales când vine vorba de componente pentru calculatoare, asta nu înseamnă că gama de telefoane ASUS pe care le găsești în magazine nu se ridică la un nivel al calității înalt. Mai jos ai la dispoziție trei telefoane pentru diverse bugete, astfel încât să poți face o alegere potrivită pentru tine.

ASUS ZenFone Go ZB500KL

Telefonul ZenFone Go ZB500KL oscilează între categoriile entry-level și mid-range când vine vorba de preț, iar la capitolul specificații, lucrurile arată astfel. Telefonul vine cu un procesor Snapdragon 410, cu arhitectură quad-core și cu o placă video Adreno 306, dar și cu 2GB de memorie RAM. Ecranul IPS LCD are rezoluția de 1280 x 720 pixeli, iar diagonala ecranului este de 5 inci. Ai la dispoziție 16GB de memorie internă, dar poți folosi și un card microSD de până la 128GB pentru a stoca mai multe fișiere și aplicații. Camera foto de 13 megapixeli poate filma Full HD la 30fps, astfel că vei avea nevoie de acel card de memorie. Poți găsi telefonul ASUS ZenFone Go ZB500KL AICI sau AICI.

ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL

Smartphone-ul ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL vine cu o baterie mai mult decât generoasă, aceasta având o capacitate de 4130mAh și oferindu-ți posibilitatea de a încărca alte dispozitive. Telefonul se bazează pe un procesor Mediatek MT6737M de 1,25GHz, dar și pe 2GB de memorie RAM. Ecranul IPS LCD are rezoluție HD și se desfășoară pe o diagonală de 5,2 inci. Dacă cei 32GB de spațiu de stocare nu sunt suficienți, poți adăuga un card de memorie pentru până la 256GB de spațiu în plus. Camera foto PixelMaster îți pune la dispoziție un senzor de 13 megapixeli, camera fiind capabilă să filmeze la rezoluții 4K. Smartphone-ul ASUS ZenFone 3 Max ZC520TL poate fi găsit AICI sau AICI.

ASUS ZenFone 3 ZE552KL

ASUS ZenFone 3 ZE552KL este o variantă de smartphone pentru cei care au ceva mai multe cerințe când vine vorba de telefoane ASUS. Astfel, telefonul vine cu un procesor Snapdragon 625, de 2GHz, dar și cu 4GB de memorie RAM. Și la capitolul stocare telefonul stă destul de bine, oferindu-ți 64GB, dar și un slot pentru card. Camera foto are 16 megapixeli cu senzor IMX928 și este capabilă să filmeze la rezoluție 4K, astfel că-ți va fi necesar un card de până la 256GB, maximul suportat de telefon. Ecranul IPS LCD este generos, de 5,5 inci, având și rezoluția de 1920 x 1080 pixeli. Telefonul ASUS ZenFone 3 ZE552KL poate fi găsit AICI sau AICI.